日本人讚台灣「1路牌」有人情味！網友秒揭真相：快逃

生活中心／張予柔報導



高雄街頭近日一張交通標示照引來日籍作家「日本人的歐吉桑」大讚台灣的人情味。他在臉書分享一張寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」的路牌，驚嘆這種特地提醒一般駕駛「考生正在考照」的作法，在日本從沒見過，讓他讚嘆台灣社會的貼心。





日籍作家在臉書大讚街上設置的黃底黑字禮讓路牌非常貼心。（圖／翻攝自臉書粉專《日本人的歐吉桑》）

日籍作家在臉書貼文中寫道，某天經過高雄街頭時，看到這個黃色路牌，他第一反應覺得「台灣人真體貼」。在他看來，台灣特地提醒一般駕駛「考生正在考照」，相信很多日本人看到了這路牌，也會十分感動。不過，他也坦言現實與理想往往有落差，「重點是就算台灣人看到了這路牌，沒有人為新手司機手下留情吧」。

貼文引來網友留言，指出這個路牌「是叫大家沒事閃遠一點，以免被新手撞上了」。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

貼文曝光後許多網友不客氣指出，這塊路牌其實帶著「防禦性提醒」，直言「是叫大家沒事閃遠一點，不要開這條路，以免被新手撞上了」、「會禮讓啊，因為怕被撞」、「看見教練車就會自動小心禮讓、保持距離和專注他的動向」、「這是保護自己啊，要不然被新手開車撞到也麻煩」、「快逃吧，很危險」。





依《道路交通安全規則》第101條，未禮讓教練車可能被開罰600至1800元。（圖／翻攝自交通部公路總局）

值得注意的是，從2017年5月道路駕駛考驗新增路考項目後，公路總局統一在各地考照路線，設置黃底黑字的「駕駛考驗路線，請禮讓考驗車」標示，主要是提醒一般駕駛依《道路交通安全規則》第101條應讓教練車、考驗車先行。若未依規定禮讓，則可能依《道路交通管理處罰條例》第45條開罰600至1800元。





原文出處：日本人見台灣街頭「1路牌」大讚：真有人情味！網見秒搖頭揭真相：快逃

