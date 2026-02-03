日本人超反感救援外國旅客？台夫妻北海道迷路引議 他曝原因再揭「滑雪穿發熱衣恐要命」

北海道滑雪季吸引大量海外旅客，專家提醒遵守規定與正確穿著，避免意外發生。（示意圖/pexels）

台灣旅客赴日滑雪熱潮持續升溫，卻也衍生安全爭議。日前日媒報導，一對台灣夫妻在北海道滑雪勝地進行山岳滑雪時，疑因偏離規定滑雪道迷失方向，最後報警求助並順利獲救；事件曝光後，引發日本社會討論。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」也出面提醒，台灣旅客在日本滑雪與登山，有兩項關鍵觀念不可忽視，否則恐釀成嚴重後果。

台灣旅客偏離滑雪道 日媒關注山岳滑雪風險

該對台灣籍夫妻於北海道知名滑雪區進行滑雪活動時，未循官方規劃路線，轉而前往山岳區域，最終因迷路而通報警方求助。所幸在相關單位協助下，人員均平安獲救，未釀成憾事。

廣告 廣告

不過，由於日本近年頻繁出現外國旅客在高山、雪地從事高風險活動而動用救援資源的案例，此事件也再度引發當地輿論關注。

日本人為何反感外國旅客救援？

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專分享，日本社會對於外國旅客緊急救援案件的態度，近年出現明顯轉變。他指出，若旅客遵守規定卻因意外受困，多數日本民眾仍能理解；但若是明知規範卻刻意違反，例如非開放期間攀登富士山、擅自進行山岳滑雪，則容易引發反感。

他提到，當日本媒體報導救援外國旅客的新聞時，相關留言區常出現大量批評聲音，特別針對「免費動用警消資源」一事表達不滿。近期台灣旅客在北海道滑雪引發救援的消息曝光後，也引起不小反彈聲浪。

滑雪穿發熱衣真的危險嗎？

除了行為規範外，「日本人的歐吉桑」也特別提醒第2個常被忽略的安全問題——服裝選擇。他表示，不少台灣旅客習慣在寒冷天氣穿著UNIQLO發熱衣，但在日本，冬季進行滑雪或登山時穿發熱衣，其實被視為相當危險的做法。

原因在於，發熱衣並非為大量流汗的運動設計，若汗水無法迅速排出，反而容易導致體溫流失。他指出，在日本這屬於基本常識，最理想的做法是先穿著排汗效果良好的運動內衣，再視需求搭配保暖層。

有網友在留言區分享經驗，直言「以前真的不知道雪地運動不能穿發熱衣」。對此，日本人的歐吉桑也回應，最嚴重的狀況不只是感冒或失溫，極端情況下甚至可能危及生命安全，呼籲赴日從事雪地活動的旅客務必事前做好功課。

更多鏡週刊報導

靈異！陳沂日本旅館熟睡被女聲吵醒「電視自己打開播謎片」 關掉竟又打開繼續脫褲子⋯

「挑戰摸日本空姐手手」噁男部落客PO影片被轟爆 三修文案惹怒網：還蹭自己的炎上...

台男預約包車放鳥又封鎖？日本司機苦等2小時 四叉貓爆料「疑為高雄便當店老闆」