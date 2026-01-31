日本人超愛「台灣超商1食物」 網紅讚爆：一個月吃15個

日籍網紅透露，日本人喜愛台灣超商賣的地瓜。（圖／報系資料照）

台灣便利商店功能多元，除了各式零食與冷凍便當，熱食區也常提供熱狗、地瓜、茶葉蛋等品項。來台定居的日籍網紅「日本人的歐吉桑」近日於社群分享，認為「日本旅客喜歡上台灣便利商店的烤地瓜機率就是100%」，並大方揭露台灣與日本在烤地瓜文化上的明顯差異。

他在臉書粉專表示，依自身觀察與經驗，幾乎所有造訪台灣的日本旅客都會愛上便利商店販售的烤地瓜，自己更是忠實愛好者，「我也是不例外的，平均1個月吃15個左右的。」

他指出，日本便利商店內極少販售類似台灣那種口感濕潤、甜度高的地瓜。相較之下，日本人較習慣購買肉包類熱食。此外，日本的烤地瓜多為冬季限定商品，並非全年供應，與台灣便利商店「全年販售」的常態形成明顯對比。他也補充，日本人吃烤地瓜時，喜歡加鹽或奶油提味。

「日本人的歐吉桑」更分享近期的一次驚喜經驗：「我在便利商店看到史上最大的一條烤地瓜！」他表示，來台13年，第一次看到如此碩大的烤地瓜，重量約300公克，售價為新台幣50元。由於以往購買小條地瓜時常感覺偏乾，因此他偏好挑選大條一些的品項，口感更濕潤、甜度更高。

這則貼文曝光後，引發不少台灣網友共鳴與互動，留言區熱烈回應：「全聯有更大的」、「韓國人會加泡菜吃，也不錯」、「台灣地瓜真的很甜」、「烤到滲出蜜糖的台農57號是極品」、「記得台灣的唐吉訶德就有日式烤蕃薯，有興趣可以試試」、「去買路邊發財車的，有時候會買到超大的而且比較便宜」。

