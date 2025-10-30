日本人超愛「台灣LV」茄芷袋 日長輩：實用.配色復古

台北市 / 綜合報導

許多日本人喜歡來台灣旅遊，伴手禮除了會買鳳梨酥之外，現在連有「台灣LV」之稱的茄芷袋啊(台語)，也受到許多日本人喜愛。

旅居台灣的日籍部落客發文分享，在日本的爸媽收到茄芷袋啊(台語)後非常高興，還拿著袋子開心合照。

他就分析茄芷袋啊(台語)對日本的長輩來說，除了很透氣、實用，也是會讓他們懷念的復古配色。許多人留言都表示很有共鳴，也有人大讚茄芷袋啊(台語)是台灣之光。

原始連結







更多華視新聞報導

台灣必買伴手禮不只鳳梨酥 韓客狂掃牙膏.香氛

最後衝刺！年節伴手禮買氣旺 銷量翻倍.業績破百萬

木村拓哉夫婦愛MIT鳳梨酥 酸.甜口味各有愛好者

