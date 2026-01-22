日本人超愛！她送「古早味零食」狂被讚 一票人共鳴：配藥吃超幸福

日本人喜愛台灣的伴手禮仙楂餅。（示意圖／Photo AC）

提到來台旅遊的熱門伴手禮，不少日韓觀光客首選鳳梨酥，不過近期有部落客分享，傳統小零食「梅花造型仙楂餅」意外成為日本朋友的心頭好，掀起網友熱烈討論。

部落客「Tigerdog／老虎狗」近日在社群發文表示，近期將仙楂餅送給日本朋友，竟意外大受歡迎。她指出，日本人本就偏愛梅子類食品，因此酸甜口感的山楂對他們而言十分對味。不僅如此，她還推薦另一款同樣受喜愛的「仙楂丸」，稱其「酸甜很開胃，會默默一直吃」。

仙楂餅在日本意外大受歡迎。（圖／翻攝臉書／Tigerdog／老虎狗）

除了口味討喜之外，老虎狗也點出仙楂餅在包裝上的優勢。單顆獨立包裝、方便攜帶、不掉屑、不沾手，「完全沒有送伴手禮的壓力」，對於國外旅客或送禮者來說格外加分。

她特別提到，仙楂餅的梅花造型也大大提升吸引力，「可愛又討喜」讓這款傳統點心瞬間充滿記憶點。她表示，如果鳳梨酥送膩了，這類具台灣傳統風味的小零食「真的可以收進口袋名單」。

貼文引發共鳴後，不少網友也紛紛留言分享自身回憶，「原來要送這個，下次知道了，筆記筆記」、「這個上次帶去沖繩分送朋朋們，他們真的喜歡到不行」、「這根本神級零食」、「我超討厭吃中藥，但配這個吃就好幸福」、「真的，我個人覺得超有台灣特色，就送了兩個日本朋友」。

