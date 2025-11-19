日本人這次真被激怒了！謝金河曝「真實數據」戳破中共：難阻中國人赴日

財經中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。財信傳媒董事長謝金河就分析，中國祭出這些手段，台灣都很熟悉，日本可能很不習慣，但他認為「即便中日衝突加劇，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動」，並提到「日本人這次顯然是被激怒了」。

高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。

謝金河18日晚間就發文分析，這幾天，中日兩國交惡，起因於中國的大阪總領事薛劍發表要斬首首相的言論，中國戰狼再起，先是祭出凍結旅行令，然後展開黃海演習，這些手段台灣都很熟悉，日本可能很不習慣。

中國國家主席習近平、日本首相高市早苗。（圖／翻攝自新華網、高市早苗Instagram）

中國能不能長期禁止中國人不到日本旅遊？謝金河列出幾個數字，「2024年到訪日本的外國旅客3687萬人次，其中南韓881萬人次，中國698萬人次，台灣居第三位是604萬人次，往後是美國的272萬及香港的268萬。今年前九月到訪日本的外國旅客，中國人躍升第一，有748.7萬人次，比去年同期增加43.7%；南韓679萬人次，年增率5%；台灣是503.6萬人次，成長9.8%」。不過根據統計資料，台灣人7到9月在日本消費支出逾600億台幣，勇奪第一。

謝金河提到，過去安倍晉三剛剛上任首相時，除了射三箭，還有一個目標是服務業出口，希望在22年東京奧運會時讓到訪日本的外國旅客達4000萬人次，今年看起來會達標。謝金河認為，即便中日衝突加劇，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。

謝金河指出，日本人一向以內斂、含蓄著稱，但這次顯然是被激怒了！這次高市從登上自民黨總裁就職典禮致辭時即表示將強化日本軍備，重視供應鏈安全，重返半導體產業，日本的軍工股及半導體供應鏈股價全面大漲，看起來日本是有備而來。而中日交惡，美國駐日大使George Glass又在X上感謝中國進一步深化美日深厚友誼做出貢獻，「這場中日交惡的戲碼將牽動美、日、中、東北亞及台日關係的重大變化！」

