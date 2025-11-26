日本人長壽秘訣！每天喝湯加1物 科學證實可降血糖、血脂與抗癌
【NOW健康 辰蘊如／台北報導】日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。
牛津研究證實 褐藻類能改善餐後血糖、降膽固醇、護心血管
牛津大學2022年營養評論期刊的大型研究顯示，褐藻類能有效改善餐後血糖、糖化血色素及胰島素阻抗。日本研究發現，只要在白飯旁搭配4公克乾燥海帶芽，餐後半小時的血糖就能顯著降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，這些效果來自海帶芽的褐藻醣膠與褐藻酸鹽，它們會減緩澱粉分解成葡萄糖的速度，避免血糖急速上升。
此外，心血管保護方面同樣亮眼，林謂文主任指出海帶芽中的岩藻黃素能促進肝臟製造DHA幫助清除血管膽固醇，褐藻酸鹽則在腸道阻擋膽固醇吸收並加速排出，而特殊胜肽化合物更能讓血管放鬆改善循環。
從抗癌研究到日常餐桌！ 海帶芽每日攝取一般成人5克最合適
林謂文主任提醒，一般成人每天吃5公克乾燥海帶芽最合適，大約是一碗味噌湯的份量。每公克含42微克碘佔每日建議量近三成，甲狀腺疾病患者需謹慎控制。市售產品常含較高鈉分，高血壓患者選購要看標示並先泡水去鹽。糖尿病或心血管患者可在醫師指導下納入飲食，但不能取代正規治療。孕婦適量食用能補充葉酸與碘，但要避免過量。
無論是涼拌成沙拉、加入湯品或撒在飯上，海帶芽都是值得常備的健康食材，只要掌握適量原則並搭配均衡飲食與規律運動，就能讓這份來自海洋的禮物為健康加分。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸天冷穿衣術大解密！單穿厚外套易失溫 「三層穿搭法」靠空氣層最保暖
▸超高齡社會全人照護！ 專家提出安寧緩和醫療3大要點
其他人也在看
吃火鍋別忘了蘿蔔泥！營養師曝「葉類」類黃酮是根部4倍
冬季天氣寒冷，吃火鍋時最好搭配白蘿蔔泥，因為火鍋常見的高麗菜等十字花科蔬菜，其芥子酵素會因長時間烹煮而減少活性，而生的白蘿蔔正好能彌補營養缺口。中天新聞網 ・ 3 小時前
熱愛麵食與重口味！50歲男「3個調整」成功停用30年降壓藥 營養師揭關鍵
50多歲的A先生，身為高科技廠長，卻從高中起就因家族性高血壓而日日服藥，整整30年。他熱愛麵食與重口味，早餐習慣更是肉排蛋吐司配濃茶，日積月累下體重攀升，甚至伴隨中度脂肪肝與心悸。原本，他以為這就是與藥物為伍的一生。然而，在專業營養師與醫師團隊的密切合作下，經三個月的飲食與生活型態調整，A先生成功「停藥」！ 30年降壓藥物 停藥的轉捩點 營養師媽媽曉晶的生活筆記指出，這背後的關鍵，正是「營養力」策略與得舒飲食（DASH Diet）的力量。A先生過去因忙於廠務與接送孩子，鮮少運動。長期外食、對麵食情有獨鍾（例如牛肉麵），已是生活常態。半年前，他甚至出現心悸與輕度打呼的問題。直到某天，護理師語重心長地提醒他體重過高，才讓他真正警覺。於是，他決定勇敢踏出這一步，接受營養師的三個月飲食計畫：大幅減少麵食與油炸物，積極增加蔬菜攝取，並完整導入得舒飲食的核心原則。不可思議地，短短一個月，A先生體重顯著下降，血壓也穩定降至120以下，加上每週三次的慢跑習慣，醫師親口宣布：「您可以停藥了！」根據國際權威期刊《Int J Hypertens》的系統性回顧，得舒飲食（DASH Diet）能有效降低血壓、改常春月刊 ・ 8 小時前
男童雙腿小血斑點 竟是免疫性血小板低下紫斑症
好醫師新聞網記者曾美晴／彰化報導 圖：病童身體出現小血點／彰化醫院提供 8歲陳姓男童全身皮膚無故出現密密麻麻的小血斑點，隨後剔牙弄傷牙齦竟血流不止，嚇得嚎啕大哭好醫師新聞網 ・ 2 小時前
吃起司防失智！日本7千人大型研究：1周1次就有差
失智症風險隨年齡增長而提高。食安專家韋恩指出，日本一項針對7914名65歲以上高齡者的大型研究顯示，每週至少吃一次起司的老人，失智症發生率為3.4%，低於完全不吃者的4.5%，每千人約有10至11例的差距。此研究凸顯乳製品攝取與老人認知功能存在連結性。中天新聞網 ・ 1 天前
「超養生運動」曝！研究：能降低心臟病風險 做越多越長壽
心臟堪稱人體最重要的器官。心臟科醫師劉中平表示，「伏地挺身」極具保護心臟的功能，一項美追蹤消防隊員長達10年的研究顯示，能做越多伏地挺身的人，未來發生心臟病的風險就越低。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
蘿蔔硫素是抗癌、減重新寵？營養師教吃這款「平民蔬菜」能替代
曾有文章指出，蘿蔔硫素抗氧化力強，是維生素C的24倍，還能有效幫助減重，這是真的嗎？補充蘿蔔硫素該注意哪些事？ 年節大吃大喝，有媒體寫到可以服用富含蘿蔔硫素的「三日苗」，不僅抗氧化力高且能幫助燃燒脂肪。不過營養師認為，蘿蔔硫素沒那麼神奇，也不是減重萬靈丹。 蘿蔔硫素擁3大保健功效，但減重效果有限 蘿蔔硫素是一種抗氧化物和植化素，普遍存在於十字花科蔬菜當中，例如青花菜、白花椰菜、甘藍菜（高麗菜、包心白菜）、芥藍菜、洋蔥、白蘿蔔都有。 晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，吃油炸物、壓力大、晚睡等等都會產生自由基，與慢性發炎、心血管疾病、三高肥胖等慢性病有關，蘿蔔硫素能結合自由基後排出體外，因此能幫助對抗身體的自由基和抗發炎，降低身體傷害。 台灣健康營養教育推廣協會理事長林雅恩指出，蘿蔔硫素屬性及作用類似其他植化素，主要有以下3大功效： ‧ 抗氧化、抗發炎 ‧ 心血管保養：慢性發炎是造成心血管阻塞、硬化的原因之一，因此抗發炎就能促進心血管健康。 ‧ 抗癌：癌症是慢性發炎導致基因突變，所以抗氧化、抗發炎也等於有抗癌的效果。 至於是否能幫助減重？兩位營養師持保留態度。趙函穎認為，雖然有些研究康健雜誌 ・ 1 天前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 10 小時前
市售超夯「聲光儀」延緩失智？專家揭「不一定有效」治療機制待研究
透過40赫茲的光線和聲音，可有效刺激特定腦區的活躍程度、進而延緩失智症，成為民眾居家照護新選擇。人口老化，失智議題受到重視，類似「聲光儀」正夯，但效果果真如此神奇嗎？《優活健康網》特摘此篇分享40赫茲聲光刺激的相關研究，與會專家提醒，雖動物實驗顯示，這類儀器具有一定潛力，但相關人體研究結果不一致，尚待驗證，提醒民眾謹慎看待相關市售產品。優活健康網 ・ 1 天前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港五級大火狂燒宛如煉獄 台灣僅3縣市實行「火警分級」
香港消防事務處於1964年2月1日仿效美國實施火警分級制度，並依據實際情況分為一至五級。火警級別會按當時在場指揮人員判斷發出，只會升級而不會下調，直至火勢撲滅，現場指揮官下令停止消防動員為止。當火警升至第五級後仍無法有效控制或火勢持續擴大，則會考慮發出「災情警...CTWANT ・ 2 小時前
才離婚前夫！「超強美魔女」嘆：人性就是這樣…引網憂
娛樂中心／于士宸報導資深媒體人呂文婉有著凍齡臉蛋及苗條身材，被外界封為「超強美魔女」，與前夫離婚後一肩扛起照顧女兒的責任。時常在社群平台分享生活的她，昨日（26）再度於臉書發文，以「人性就是長這樣」為題，用直白口吻喊出心聲，感嘆：「這世界總讓溫暖善良的人承擔更多」。貼文曝光後，引起大批粉絲擔心，紛紛湧入留言區替她加油打氣，盼她能早日走出低潮。民視 ・ 4 小時前
雷射消融術治痔瘡出血少疼痛微 患者：短時恢復日常
（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）46歲吳姓男子長年為痔瘡所苦，因擔心傳統手術太痛延誤治療，日前經嘉義長庚大腸直腸肛門外科醫師謝孟樵評估後採用雷射痔瘡消融手術，降低手術疼痛感，數日後恢復正常生活。中央社 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火已奪44命！「起火瞬間」畫面曝光
國際中心／楊佩怡報導香港大埔的「宏福苑」集合住宅，在昨（26）日下午發生奪命大火，且在風勢助長下越燒越大，總共8棟建築有7棟陷入火海，直到今天清晨，還是有部分大樓的火勢還未熄滅。這場世紀火警截至今早7時已經奪去44人性命，超過270人失聯；而隨著網路上的討論度越來越高，就有一段疑似是起火點剛開始燃燒時的畫面在網上瘋傳，還可聽見影片中有人喊道：「為什麼沒有警報啊？搞錯了啊，唉真是的！」。民視 ・ 3 小時前
警鐘全程沒響！宏福苑連棟火警延燒2日 住戶怒吼警報失靈、外牆竹棚延燒
根據《香港01》報導指，至27日上午，火場仍有明火，搜救與調查仍在持續，據了解，宏福苑建成至今已42年，共有8座住宅大樓、近2000戶。火警發生前，屋苑正進行大規模外牆維修，所有樓宇均搭設竹棚防護架。火災起於下午3時許，有居民目擊外牆棚架冒出火光，隨後火勢在強風下迅...CTWANT ・ 2 小時前
怒轟館長「牆頭草」！傳要求中國給10億下架民進黨 小粉紅打臉：你不值
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導「館長」陳之漢近日頻繁前往中國各處，並大談兩岸議題，認為兩岸關係「勢必走向統一」。不過卻傳出有中國網友爆料，陳之漢向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 2 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 1 天前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 6 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 8 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前