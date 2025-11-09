日本人難以理解的「台灣人4大行為」 一票人認：好難改

日本YouTuber三原慧悟點出旅日４個NG行為。（示意圖／翻攝自pexels）





日本是台灣人最喜愛的旅遊目的地之一，在台定居的日本YouTuber三原慧悟（Mihara Keigo）列出了4項行為，在日本人眼中都相當不理解，其中一點更是引發網友共鳴，認為這實在太難改了。

三原慧悟發布一則影片表示，許多台灣人到日本會選擇去吃一蘭拉麵、壽司郎等全球連鎖餐廳，但事實上台日兩地的味道一模一樣，如果想品嘗日本當地美食，可以到當地小店會更特別。不過，如果是吉野家、すき家等主食連鎖店，日本店家確實會更加正宗。

第二點則是台灣人慣用的語助詞「蛤」，三原慧悟指出，「蛤」在日本人耳中有語氣強烈、挑釁意味，如果對方不熟悉台灣文化，會被認為是相當不禮貌的行為，如果想表達疑惑，可以改說「欸？」更適當。三原慧悟表示，他一名日本朋友來台二十多年，聽見台灣人說「蛤」還是會覺得不習慣。

三原慧悟表示，許多台灣人都會帶著空行李箱到日本大採購，但事實上許多日本商品在台也有販售，並不需要特地從日本帶回。另外三原慧悟也提醒了一項乘車禮儀，在日本搭電車時需將背包揹到身體前方。

影片有許多網友留言，其中許多台灣網友認為「蛤」真的很難避免，表示「蛤是一種融入骨髓裡的本能，怎麼一時半刻改成欸」、「那個蛤是自然突發隨意脱口而出！」也有網友分享一段旅日的趣事：「店員用日文解釋後，不小心說了蛤？還很大聲，店員馬上走掉，對不起」。

