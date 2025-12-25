日本人「聖誕節堅持吃速食」！吳怡霈日籍尪公開震撼原因 打槍她1食物

娛樂中心／蔡佩伶報導

藝人吳怡霈陽光正面的形象深受許多人的喜愛，在2023年和交往13年的日籍男友AKIRA結婚，婚姻生活相當美滿。昨（24日）是聖誕節前的平安夜，吳怡霈也在社群中透露日籍老公堅持「聖誕大餐」一定要吃速食，震撼原因公開了。

吳怡霈昨（24日）曬出手拿肯德基包裝盒，提到日本老公非常堅持「聖誕節一定要吃KFC」，只不過吳怡霈提議的麥當勞雖然也是速食，但卻被老公打槍，吳怡霈老公表示對於日人來說「聖誕節=KFC」，還以台灣人冬至會吃湯圓來當作例子形容，認為是同種道理。

不少網友見狀也贊同吳怡霈老公的說法，直言「沒錯，日本人這件事絕對不能妥協」、「台灣人的例子應該比較像是中秋節要烤肉，都是近代才出現的習俗」。

吳怡霈日籍尪堅持在聖誕節吃速食。（圖／翻攝自吳怡霈Threads）

