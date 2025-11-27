日本人「還311恩情」熱心製咖哩飯糰！花蓮居民感動 親寫感謝信

一場跨越國界的暖心行動在花蓮展開，來自日本岩手縣的小笠原魂美帶領團隊製作咖哩飯糰送給花蓮災區居民，以實際行動回報台灣在311地震時的援助之恩。活動現場，志工們將鮮黃色米飯倒入模具製成三角飯糰，包裝後分送給當地民眾。這份溫暖不僅體現在美味的飯糰中，更展現了台日之間深厚的友誼與互助精神，讓許多花蓮居民感動不已。

「小笠原魂美」煮正宗日式飯糰，回饋311恩情。（圖／TVBS）

現場一大鍋散發香氣的咖哩飯吸引了許多民眾排隊等候。志工們穿著印有「加油花蓮」字樣的衣服，專注地將黃澄澄的米飯舀進模具中，做成飯糰後用錫箔紙包裹，再裝入袋子中分送給等候的民眾。這支義煮團隊由小笠原魂美帶領，他自2012年起每年固定來台環島。小笠原魂美表示，在2011年日本311大地震後，花蓮慈濟基金會在災後第四天就進入災區供應熱食咖哩飯，這份恩情他一直銘記在心，因此決定用行動回報如今受創的花蓮。

小笠原魂美不僅捐出善款，更於23日前往光復鄉，使用岩手縣的米義煮咖哩飯團發放給當地居民，讓他們能品嘗到正宗的日式咖哩。小笠原魂美強調，日本與台灣同樣地震頻繁，不知道什麼時候又會發生災害，所以希望藉由彼此的友誼，在需要的時候互相幫助。

現場排隊的人潮絡繹不絕，民眾即使需要等候，也覺得非常值得。感動的花蓮居民紛紛拿起筆，寫下對小笠原魂美的感謝，謝謝他在台灣有難時願意出手幫忙。一位民眾感動地說，她寫了感謝超人來幫忙的話語，對方到她家鏟了三天，才把家裡的土地都鏟出來，讓她感恩得幾乎流淚。

另一位李小姐表示，雖然她平時對排隊吃東西興趣不大，但這次特別想來參與，因為若非堰塞湖事件，她現在應該人在日本。她很感動日本人對311地震的感謝能持續這麼久，日本人的到來讓她感到非常暖心。

這次飯糰製作選用了台日兩地的白米和食材，過程中還偶然發現，米的生產日期恰好落在光復受災的那一天。這個因緣際會的巧合，再次印證了台日之間友好的關係。

