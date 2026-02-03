日本人100％會愛上！日籍網紅揭「超愛台灣超商1美食」：每月吃15個

日籍網紅「日本人的歐吉桑」表示，「烤地瓜」是許多日本旅客來台後的必吃清單之一。圖／翻攝自臉書

台灣便利商店功能多元，除了飲料、便當等，也提供多樣熱騰騰的熟食，像是熱狗、茶葉蛋、關東煮與烤地瓜等，早已成為不少民眾與外國旅客的日常選擇。其中「烤地瓜」更是許多日本旅客來台後的必吃清單之一。

日籍網紅「日本人的歐吉桑」近日就在社群平台發文分享他對台灣超商烤地瓜的熱愛，直言：「根據我經驗來講，日本旅客喜歡上台灣便利商店的烤地瓜機率就是100%，哈哈」，而他自己也完全不例外，透露平均一個月就會吃上15條左右的烤地瓜。

讓他更驚喜的是，近日竟在便利商店遇到「有史以來最大的烤地瓜」。他興奮表示，這是他在台灣生活13年來第一次看到這麼大的便利商店烤地瓜，當下立刻搶購入手。他也說明，日本便利商店的烤地瓜都是季節限定販售，冬天才有販售，並不是像台灣一樣一整年一直都有賣。

根據他的描述，這條超大烤地瓜長約20公分、重達300克，售價卻只要50元新台幣，讓他直呼相當划算。不過他也幽默補充，自己注意到地瓜包裝上其實還有60元的價格欄位，忍不住期待：「不過應該會有更大尺寸吧……希望我剩下人生中會有遇到60台幣地瓜的機會。」

貼文曝光後，也引發不少網友共鳴，紛紛留言表示「台灣57號黃肉烤地瓜會流蜜糖，地瓜兩頭滲出來的糖還會酥酥的，整條地瓜連皮一起吃又香又甜超營養」、「超商要找你代言才對，像之前台糖那樣」、「全家的地瓜我連皮都吃」、「這個蠻小的耶，有的全聯也有烤地瓜，每一顆都比這個大，全部統一價45元，前幾天就挑了一個超級大顆的地瓜」。

農業部曾指出，地瓜（番薯）含大量的澱粉質及纖維質，鬆軟易消化，可促進胃腸乳蠕動，增加排泄順暢，預防便秘，對於經常食用精製食物的現代文明人極有益健康，但糖尿病患、腎臟病患及腸躁症者需控制攝取量。



