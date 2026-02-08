日本今大選！高市早苗30秒宣傳片「觀看數破億」 一文秒懂233、261、310三大神秘數字

日本第51屆眾議院選舉於8日正式展開投票，將於晚間8時結束，隨即進行開票，選舉結果預計於9日凌晨揭曉。圖／取自東方IC

日本第51屆眾議院選舉於8日正式展開投票，這場被視為「高市政權」生死之戰的選舉，不僅是日本憲政史上從解散到投票間隔最短（僅12天）的一次大選，更因首相高市早苗掀起的「高市狂熱」而備受國際矚目。全日本超過1200名候選人將爭奪465個席次，選舉結果預計於9日凌晨揭曉。

選戰焦點：執政聯盟的「多數挑戰」

綜合日媒報導，本次大選共有1284人參選，競爭289個單一選區席次與176個比例代表席次。對於首位女性首相高市早苗而言，這場選舉是為了擺脫「少數政府」困境的豪賭。目前由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，正全力衝刺以下四大席次門檻。

過半多數（233席）：維持政權、確保首相提名與預算通過的最基本底線。

穩定多數（244席）：確保能掌控所有常設委員會主席職位，主導議事流程。

絕對穩定多數（261席）：確保在委員會中不依賴主席裁決即可通過法案，實現穩健執政。

三分之二門檻（310席）：達到此「超級多數」將可發動憲法修正案，並能強制通過被參議院否決的法案。

本次大選共有1284人參選，競爭289個單一選區席次與176個比例代表席次。圖／取自東方IC

「高市狂熱」席捲年輕世代 宣傳片9天破億觀看

除了政治攻防，高市早苗個人展現的魅力正成為選戰的變數，自民黨官方YouTube頻道上傳的高市30秒宣傳影片「讓日本列島強大繁榮」，在短短9天內突破1億次觀看，速度驚人地超越了YOASOBI、米津玄師等頂流歌手。

路透社分析指出，高市以「開朗、果斷」的形象擄獲了30歲以下選民的心，支持度一度突破9成。她使用的周邊商品、甚至在電車上吃的點心都引發搶購潮。分析家博林（David Boling）認為，高市的個人魅力已超越黨派政治，成為自民黨挽救頹勢的關鍵。

野田佳彥指出，恩格爾係數已達44年新高，主張將食品消費稅降至0%。圖／取自東方IC

在野勢力重組 中道改革聯合vs.國民民主黨

面對強大的執政鋒芒，在野黨也祭出重整策略。由立憲民主黨與公明黨合組的新勢力「中道改革聯合」，由野田佳彥出任共同總裁，強烈抨擊高市的經濟政策。野田佳彥指出，恩格爾係數已達44年新高，主張將食品消費稅降至0%。

同時，國民民主黨黨首玉木雄一郎則瞄準勞動世代，提出提高納稅起徵點以增加實際收入，試圖在2大陣營間突圍。而日本保守黨神谷英樹則大打「日本優先」牌，呼籲減少對外資依賴。

市民期待經濟好轉 憂心通膨

在競選活動最後一天，東京各地湧現人潮聽取各黨最後演說，雖然高市的人氣居高不下，但基層民眾對物價上漲的憂心依然深重。一名37歲的家庭主婦受訪時表示，「雖然高市早苗很有活力，但我更希望她能解決日圓貶值帶來的民生問題。」

投票將於8日晚間8時結束，隨即進行開票，這場攸關日本未來經濟轉型與修憲走向的關鍵選舉，全亞洲乃至全球都在屏息以待。



