日本今天解散眾議院！「16天超短選戰」正式開跑 高物價、黑金議題受矚

2026年1月23日，日本首相高市早苗簽署眾議院解散文件，眾議院同日下午完成解散程序，選戰正式開跑。路透社



據日本媒體今天（1/23）報導，日本首相高市早苗今天簽署眾議院解散文件，眾議院將於下午正式完成解散程序，從解散到2月8日改選，僅相隔16天，「超短選戰」正式開跑，在野黨料將猛攻高物價與黑金等問題。

據《朝日新聞》報導，日本首相高市早苗今天與全體閣員簽署解散決定文件，拍板解散眾議院，官房長官木原稔隨後在記者會上表示：「選舉是國民參與政治最重要的機會，希望大家踴躍投票。」

下午1時起，眾議院將召開本會議，由眾議院議長額賀福志郎朗讀解散文書，正式完成解散程序。2月8日將舉行眾議院改選，選出465個席次，選舉與解散之日僅相隔16天，被稱為「二戰後最短的選戰」，過去最短紀錄為2021年的眾議院選舉，那次的選戰僅17天。

廣告 廣告

2026年1月23日，日本首相高市早苗簽署眾議院解散文件，眾議院同日下午完成解散程序，選戰正式開跑。路透社

由於2024年10月才剛進行眾議院選舉，所有眾議員的任期，均未滿3分之1，從上次選舉到解散的期間，也創下戰後最短紀錄。

報導指出，過去的日本首相，為了確保預算案在年度內通過，通常會避免在年初解散國會，另外，這次選舉期間正值嚴寒冬天，也有部分人擔憂，降雪情況恐影響選舉投票率。

報導提到，這是自民黨與日本維新會組成聯合政權後，首次的全國性選舉，執政聯盟能否維持過半數，將是外界關注焦點，日本公明黨與立憲民主黨新成立的政黨「中道改革連合」，主張應對高物價問題，並批評自民黨仍提名涉及黑金事件的候選人。

2026年1月23日，日本首相高市早苗簽署眾議院解散文件，眾議院同日下午完成解散程序，選戰正式開跑。路透社

更多太報報導

關係鬧僵！加拿大總理反擊「我們不靠美國」 川普撤回和平委員會邀請

徒手攀爬101若發生意外也將實況播出？Netflix透露兩大安全機制

整形換臉也逃不掉！ 「柬埔寨詐騙案」73名南韓籍犯嫌押送回國