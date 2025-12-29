日本今年新生兒人數恐跌落67萬人 生育率將創126年新低

2025年嬰兒出生人數可能比2024年的68.6萬人減少3%，這將是日本連續第10年生育率創歷史新低。（圖片來源／信傳媒編輯部）

英國《金融時報》一篇報導指出，日本2025年出生率或將低於官方最低預測。人口統計學家警告，隨著人口危機加劇，今年（2025年）日本新生兒人數將下滑至1899年有史以來的最低水準。

即東京使政府多年來為改善嚴峻的人口展望，採取各種鼓勵結婚和生育的措施，但日本生育率仍下降，對政府造沉重的打擊。

廣告 廣告

政府推出各種獎勵生育的辦法未能奏效

今年日本新生兒人數預計將低於政府最悲觀的預測，這加劇首相高市早苗在努力平衡經濟成長和限制移民與人口快速減少之間的挑戰。

人口統計專家根據今年前10個月的初步數據進行計算，粗估2025年日本新生兒總數可能少於67萬人，這將是1899年有記錄以來的最低水準，比政府預測的時間提前16年。

專家警告稱，這樣的出生人數將遠低於政府對年度出生人數的中等預測值，而中等預測值是政府進行財政和經濟規劃的核心依據。

這些預測數據由日本國立社會保障、人口問題研究所（National Institute of Population and Social Security Research）編制，於2023年最後一次更新的數據預估，當時預估2025年日本新生兒人數將達到74.9萬人，並且預測每年新生兒人數到2041年才會跌破67萬人。

今年生育率將為連續10年創新低紀錄

但是2025年新生兒人數將跌破67萬人，這個估計數字遠低於政府最悲觀的低標預測值，該預測值預計2025年新生兒人數約為68.1萬人。

預估2025年出生人數不包括外國居民所生的子女，這可能會加劇人們對日本本土人口減少的擔憂。

同時，民眾對增加外來移民的抵制情緒日益高漲，這體現在近期持移民懷疑論的民粹政黨參政黨的快速崛起。

11月下旬，高市早苗首相主持召開人口戰略總部的第一次會議。該總部是為了解決她所宣稱的日本「最大問題」，所設立的政府特別工作小組。

2024年，日本提列約230億美元（約7554億元台幣）的經費，用於為期三年的計畫，試圖扭轉出生率下滑的趨勢。

今年新生兒人數恐跌破67萬

在日本，非婚生子女極為罕見，而每年的結婚人數已減至至不足50萬，僅為1972年高峰的一半。同時，死亡人數也在上升，2024年，日本人口減少90多萬人。

早稻田大學人口統計學家山內昌和（Masakazu Yamauchi）表示，預計明年年初公佈的初步數據顯示，2025年嬰兒出生人數可能比2024年的68.6萬人減少3%，這將是日本連續第10年生育率創歷史新低。

經濟學家、學者和反對黨政治人物敦促政府面對日本人口結構正朝著悲觀預測的方向發展這一事實，並修訂人口預測和規劃。

但瑞穗證券首席股票策略師菊池正俊（Masatoshi Kikuchi）表示，這樣做就等於承認政府多年來提高生育率的努力已經失敗，未來，人民將繳納更多稅金，退休金福利卻可能縮水，這種趨勢將不可避免。

(原始連結)





更多信傳媒報導

中國發布2025出海品牌100強企業排名 「台灣省」的台積電排第12名

台股上揚254.87點收28810歷史新高 北富銀總座：AI供應鏈起碼仍有2至3年光景

台數科攜手清水警分局、瑪帛科技 建構全台首個「電視AI防詐平台」

