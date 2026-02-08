日本今日國會改選 國銀：「這結果」不排除日圓續貶

日本於今日進行國會改選，日圓走勢仍維持偏弱震盪格局。（圖／pixabay）

在全球強勢貨幣之中，日圓近日走勢最受關注。日本於今（8）日進行國會改選，日圓兌美元從一周前的154貶至逼近157，國銀認為，日本大選將影響日圓匯率走勢，短期內受到日本內部政策影響，日圓走勢仍維持偏弱震盪格局，若自民黨席次過半，不排除日圓進一步貶值。

北富銀表示，日本首相高市早苗提出擴張性政策，使市場對通膨預期升溫，加上日銀態度謹慎，市場人士認為若日圓過度疲弱、通膨再起，不排除4月有升息的可能。台新銀行外匯分析師劉家瑜分析，市場避險情緒高漲，但日圓避險角色卻失靈，關鍵在日本大選的不確定性和財政隱憂，選前日圓兌美元落在155至160間。

劉家瑜表示，日本大選有三種可能情境，情境一是自民黨席次未過半，日圓有望重返150至155區間；二是自民黨席次單獨過半，日圓預計持續於155至160整理；三是自民黨單獨取得超過或等於261席，不排除日圓有貶至165的風險。

儘管日本近兩年已升息四次，逐漸擺脫負利率標籤，日圓走勢反而數度回貶，維持弱勢。日銀在政策賭注上陷入兩難，若不升息日圓可能續貶，將放大過去幾年弱勢日圓帶來的輸入性通膨效應，消費者荷包將持續縮水，本土消費動能將更難維持，恐反倒抵銷高市補貼政策的效果。

中信日本商社ETF經理人辛忠駿示警，若日圓在短期因政府干預或升息而快速彈升，恐讓借便宜日圓去全球投資，做套利交易的資金，被迫賣掉手中海外股票，回頭買入日圓，恐引起全球資產的價格震盪。

