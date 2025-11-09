日本今4人遭熊襲 秋田縣媽媽臉遭抓、女兒來救大腿掛彩

2025年11月5日，日本自衛隊員在秋田縣鹿角市幫忙設捕熊陷阱。美聯社



日本熊傷人事件快要成為日常，幾乎天天發生，今天（11/9）至少4人遭熊襲受傷，秋田縣一位年近80的母親遭襲擊，長女趕來救援也掛彩，所幸今日傷者均意識清醒，無生命危險。

共同社報道，今天上午5時許，青森縣三戶町一家拉麵店，一名57歲男員工從後門走出店外時，遭一隻體長1公尺左右的熊襲擊，抓傷臉部。

秋田縣五城目町馬場目的住宅區，上午6時許，一名78歲女性被一隻體長約1公尺的熊同樣抓傷臉部；她50歲長女聽到媽媽慘叫聲趕來，也被襲擊，左大腿掛彩。

秋田縣美鄉町小荒川，同樣上午6時許，一名83歲男性在自家門口遭熊襲擊，臉部受傷。據稱當時附近還有另一隻熊，後來2隻一起消失。

日本今年已有13人死於熊襲擊，創下歷史新高。有專家稱今年熊傷人事件激增是由於熊的數量快速增長，加上今年橡子收成不好，導致山區出現許多飢餓的熊。

日本政府已部署自衛隊協助誘捕、提供獵熊後勤支持，同時允許警察使用步槍射殺熊，盼降低民眾傷亡。

