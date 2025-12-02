中、美、日三國元首短時間內完成了兩次雙邊對話，日本首相高市早苗說，「細節不便透露」，但應該絕不只是美方宣稱的關稅、大豆、芬太尼，而且兩通電話之間必有關聯，關聯的交集大概率是台海。

對於高市早苗說「台海有事就是日本有事」，而且會啟動集體自衛權，也就是出兵之意，北京勃然大怒，不但持續升高警告力度，強調《聯合國憲章》設有敵國條款，大陸外長王毅也威脅日本，各國均有權力對日本的歷史罪行進行再清算；《解放軍報》更強調，如果日本武力介入台海局勢，日本全國都有淪為戰場的風險。

日本一方，則右翼情緒高漲，高市民調支持度很高，尤其是年輕人的支持，顯然無意也不易退讓。

至於美國，處境相當尷尬，如北京武統台灣，日本出兵介入，美國是介入還是不介入？如介入，美軍失敗，則霸權基礎動搖；如不介入，威信盡失，霸權基礎也是動搖。那麼北京會不會真的武統呢？九三大閱兵一反常態的高調，亮劍的對象就是美、日，意思是別輕舉妄動。

日本右翼也因此倍感壓力，因兩岸一旦統一，中國國力進一步強大，疑懼將被中國算舊帳，且台海受控於北京，直接威脅日本經濟生命線，長遠看，時間完全不在日本這一邊。日本必須在中國還未完全崛起成大氣候之前打掉中國崛起的勢頭，就像1894年發動的甲午戰爭和1937年發動的侵華戰爭。

中國無論在二戰後，或新中國成立後、1970年代中日建交時，都是寬待日本的，但現實是難以改變日本的右翼傾向與反華敵意，當然也做好了一切準備。所以，來做個假想與推演：

首先，如果和平統一訴求沒有效果，北京決定武統；然後日本介入，此時美軍或介入或不介入，以中國當前軍力，大概率已無關大局，中方不但勝出，日本本土亦將淪為戰場，以挫敗甚至亡國付出昂貴代價。

於是，整個西太平洋局勢將出現百年未有之大變局：

一、兩岸實現統一，台灣將結束自1895年以來130年基本與大陸分離的狀態。二、美國勢力將撤出第一島鏈（以及未來的第二島鏈），徹底改變1898年美西戰爭後美國勢力因擁有菲律賓及關島，而介入西太平洋130年以來的狀態。三、琉球會脫離日本恢復獨立王國，改變1879年被日本吞併以來近150年的狀態。四、日本則失去強國地位，國力下行，甚至回到1867年明治維新日本崛起成為強國之前160年以來的狀態。

合起來，就是一全幅西太平洋「百年大變局」的全貌，而此一大變局的源頭或變央，就是中國。應該看到，正是因為自1840年以後中國的積弱，才逐漸出現了大家所熟悉的美國、日本、琉球、台灣在西太平洋的現狀，如今中國崛起復興了，自然一切都要回歸，此即所謂「百年未有之大變局」。