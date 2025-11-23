日本仙台市長訪台南拜會黃偉哲 (圖)

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新版「台灣全民安全指引」1,100萬份全民國防手冊已經分批發放，不過，手冊中提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，國民黨前發言人李明璇竟覺得好笑，還宣稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日下午視察發放情形時受訪回應，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？針對李明璇對於手冊內容「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」批評，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」一事，林飛帆下午受訪指出，手冊這個概念其實在全民防衛手冊都有出現，像是最有名就是瑞典，瑞典從1943年起現在，甚至去年還有做一次更新，而每一本手冊核心概念就是「瑞典不會投降」。林飛帆表示，瑞典經歷蘇聯威脅、冷戰等挑戰，因此都有悠久傳統，便是告訴國民一旦遇到軍事侵略，瑞典人不會放棄抵抗；因此在「全民安全指引」將這段話放進去也是接軌國際經驗，同時象徵台灣人民有非常強自我保護以及協護身旁彼此的決心，這對國際社會來講也是重要訊息。國安會副秘書長林飛帆（中）。（圖／民視新聞）同時，林飛帆也提到，這幾天也看到友盟國家，紛紛對台灣全民安全指引表達支持，包括芬蘭駐台代表處、德國在台協會皆紛紛分享與轉發，就連美方AIT也在緊急應變網站中，放入手冊英文版連結，要給在台的美國居民。他也說，就在昨天法國正式也公布自己的全民指引手冊，事實上法國在3月份釋放全國發放手冊的消息，便一路做規劃；直到昨天正式發布手冊內容，也看到法國政府也全面性討論是否一樣透過視察挨家挨戶，讓每個民眾取得相關資訊。至於，對於李明璇的「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」言論，林飛帆強調，他不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法；之所以要推廣「全民安全指引」不外乎就是希望全民都能夠有充分資訊，知道當危機發生，不管天災地變、極端狀況要如何保護自己以及協助身旁的彼此。原文出處：快新聞／李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？ 更多民視新聞報導醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務

