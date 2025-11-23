日本仙台市長訪台南 黃偉哲盼友誼傳承至下一世代
（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市與日本仙台市締結友誼市即將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議長野田讓今天到台南市府拜會市長黃偉哲；黃偉哲感謝仙台市用心經營交流，盼兩市友誼傳承至下一世代。
黃偉哲在雙方會談時表示，今年6月曾率團赴仙台參加締盟20週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，當時受到仙台市熱烈歡迎，如今在台南見到老朋友們感到格外親切，非常感謝仙台市用心經營交流，兩市20年來遭逢天災時相互扶持，仙台市今年也捐款協助台南丹娜絲風災後重建。
黃偉哲在會中致贈感謝狀，代表全體台南市民致意，由郡和子代表接受。
黃偉哲說，透過觀光交流可以帶動兩市民眾互訪，也期待未來兩市能橫向開展更多元交流活動，並將兩市友誼縱向傳承至下一個世代。
郡和子表示，在仙台與台南締盟將滿20週年時到訪台南，此次除參加大台南國際旅展，同時帶來仙台觀光講座與美食分享，希望讓台南市民能更認識仙台，也感謝台南曾在東日本大震災時予以仙台協助，期許在20週年基礎上，兩市友好關係綿延不絕。
野田讓表示，台南在東日本大震災時給予仙台許多支援，因此仙台市議會在今年丹娜絲風災後就發起募款，希望能幫助台南災後重建，期待未來30、40年，兩市交流及友情可以延續下去。
台南市政府提供資料指出，仙台市與台南市因「七夕」結緣，雙方於2006年1月締結友誼市，是台南在日本的第一個締盟城市，至2026年1月雙方締盟將滿20年，此次台南市政府特安排於旅展期間，邀請仙台市派講師舉辦觀光講座，與台南市民互動、介紹仙台。（編輯：陳仁華）1141123
