日本仙台市長首訪與黃偉哲共祈友情長久

[NOWnews今日新聞] 仙台市是台南在日本的第一個締盟城市，至2026年1月雙方締盟將滿20年，今（23）日仙台市長郡和子與仙台市議會議長野田讓連袂率團拜會市長黃偉哲，此次是郡和子上任後首次率團來訪。黃偉哲也期待未來兩市能橫向展開更加多元的交流活動，並將兩市的友誼縱向地傳承至下一個世代。

黃偉哲表示，今年6月他率團赴仙台參加締盟20週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，當時受到仙台市的熱烈歡迎，如今在台南見到老朋友們感到格外親切，非常感謝仙台市用心經營交流。黃偉哲也相信透過觀光交流可以帶動兩市市民互訪。

黃偉哲也認爲，兩市20年來即便遭逢天災也都相互扶持，仙台市今年也捐款協助7月丹娜絲風災災後重建，黃偉哲市長特頒發感謝狀，並代表全體台南市民致上深深謝意。



郡和子表示，很榮幸在仙台與台南締盟20週年的時刻到訪台南，這次仙台前來參加大台南國際旅展，同時也帶來仙台觀光講座和美食分享，希望讓台南市民能更加認識仙台。

郡和子也特別感謝黃偉哲今早前往仙台旅展攤位給予支持。此外，郡和子關心丹娜絲風災，並感謝台南在東日本大震災時予以協助，期許在20週年的基礎上，兩市的友好關係綿延不絕。



仙台市議長野田讓首先代表仙台市議會慰問丹娜絲風災，並表示在東日本大震災時台南市給予仙台許多支援，因此仙台市議會在風災後即發起募款，希望能幫助台南災後重建。

野田讓也表示，很高興和台南是一起迎接兩市締盟20週年紀念，期待未來30年、40年，兩市的交流及友情可以持續延續下去。

