日本令和7年產新米 登台

擔任日本米食味鑒定士的林定三董事長（前排右2）與島根縣立三刀屋高等學校掛合分校小川剛副校長（前排右3）和參加活動的師生，合影留念。（記者邱兆衡攝）

今年有來自日本千葉多古町、山梨北杜市、滋賀近江八幡市、島根雲南市、新潟十日町、德島縣、高知縣、鹿兒島薩摩川內市等各自治体前來協助推廣各縣市農產加工品、促進販賣及來自日本各地的農家親自介紹產地特色，日本稻作一年僅收成一次，氣候、土壤、水質與農家技術皆影響著米質。

今年的新米自北至南、橫跨全日本主要產區，從北海道、新潟魚沼、青森、山形、山梨、長野、千葉、德島、高知、滋賀、島根、岡山、山口，一直到、鹿兒島等地，精選約30種代表性品種齊聚一堂。無論是以清甜口感著稱的「夢之美」、粒粒分明的「美姬」、還是擁有濃郁香氣的「越光米」，及來自青森的「晴天霹靂」都將在此次活動中亮相。

活動現場特設「日本新米體驗試吃專區」，由日本農家親自駐點，介紹各地米種的風味差異與栽培特色。

日本米食味鑒定士林定三表示，日本新米向來深受台灣消費者喜愛，而今年氣候穩定、稻穗成熟度佳，令和7年的新米普遍香氣濃郁、口感柔韌，是近年來品質相當優異的一季。透過此次活動，希望讓更多台灣民眾能在秋冬季節，享受到一年僅有一次的新鮮滋味。