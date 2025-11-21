日本以後看不到貓熊！中日情勢緊張 明年2月歸還後恐不再出借

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

最近有中國媒體報導，目前日本國內只剩下2隻貓熊，將在明年2月歸還給中國，而考量到近期兩國緊張情勢，未來恐不再出借新的貓熊。

中國未來恐不再出借新的貓熊給日本。（圖／pixabay）

日本首相高市早苗日前在質詢過程中發表的「台灣有事」言論引發中日雙方對立，而她拒絕收回該說法的舉動也導致中國後續一系列的反制行動，最近就有許多中國網友表示，認為不應該再出借貓熊給日本，甚至要日本提前歸還現有的2隻貓熊，「日本馬上要沒有大熊貓了」更在昨（20）日登上微博熱搜第一。

據《北京日報》報導，目前日本國內只剩2隻貓熊，是位在東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」。報導指出，曾有朝日電視台記者在今年6月的中國外交部例行記者會上透露，明年2月那兩隻大貓熊將回到中國，屆時日本將沒有任何貓熊。報導還引述遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋，表示若中日關係持續緊張，中國恐不再出借日本新的大貓熊，日方將面對國內缺乏大貓熊的狀況。

根據《日中商報》，日方對於明年2月後能否保有大貓熊一事逐漸悲觀，儘管東京都政府在推進共同研究專案方面持續努力，期望能藉此展開新的租賃協議或延長現行協定，但截至11月11日依然沒有得到明確答覆。報導提到，中日雙方曾多次針對此事進行討論，不過日本外務省透露，在10月31日於韓國舉行的日中元首會晤上，雙方沒有談及該議題。

此前，中國國務院副總理何立峰訪日參觀2025年大阪萬博，並與自民黨幹事長、「日中友好議員聯盟」會長森山裕舉行會談。對於日方期望中國能出借大貓熊一事，何立峰表示「事務層級人員希望早日作業，期待雙方早日達成共識」。

日本曾為大貓熊數量最多的海外國家，有估算顯示，光是一年，「曉曉」和「蕾蕾」就能替上野吸引超過300億日圓（約新台幣60億元）的經濟效益。

