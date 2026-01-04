日本企業加速疏遠中國 僅0.4%會將新的海外基地設在中國

日本內閣總理大臣高市早苗 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 中國晚近經濟情勢惡化，再加上與日本關係緊張。東京商工調查公司最新的調查結果顯示，日本企業逐漸顯現「疏遠中國」的面向。計劃開設海外基地的企業中，想去中國的僅佔0.4%。

《產經新聞》稍早報導，東京商工調查公司在日本內閣總理大臣高市早苗於國會答詢「台灣有事」可能會觸發集體防禦後，於去年12月1日至8日進行調查，共收集並分析了6135份有效問卷。

結果顯示，33.1%的日本企業表示可能在未來五年內設立或擴大基地。按基地類型劃分，「分公司和辦事處」最為常見，佔15.4%；其次是「總部擴建」，佔11.2%。然而，「物流基地」和「研發基地」的比例較低，分別為4.9%和1.4%。該公司得出結論：「基地建設投資主要集中在行政和銷售職能方面。」

當被問及計劃建造基地的地點時，關東地區（39.7%）位居榜首，該地區聚集了眾多企業；其次是中部地區（19.9%）和近畿地區（17.7%）。海外方面，除中國以外的亞洲地區佔比最高，為4.1%，而中國僅佔0.4%。

