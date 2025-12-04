日本伴手禮店驚見「8字標語」 2.9萬人笑翻：只有台灣人懂

日本伴手禮店為吸引台灣觀光客，寫出台語的標語，引發旅客興趣與親切感。（圖／AI示意圖）

一名網友日前到日本京都清水寺觀光時，途經附近一家伴手禮店，意外發現店家擺設的促銷立牌上出現充滿台灣味的標語「夭壽好吃，不買可惜」，讓他當場笑出來並拍照上網分享，引發廣大共鳴與討論。

該名網友日前在Threads上發文指出，當時他在清水寺周邊購物，注意到店內商品旁立著一塊中文立牌，赫然寫著「夭壽好吃，不買可惜」八字，讓他直呼：「是誰教店家的啦！」貼文已突破2.9萬名網友按讚、留言，不少人笑稱，「看到這標語以為自己還在台灣」、「肯定是寫給台灣人看的」。

有網友在日本發現商品標語出現台灣人用語。（圖／翻攝Threads／＠chiiineru）

該網友也不忘推薦該店販售的和菓子產品，特別推薦紅豆及栗子口味，味道確實不錯，但提醒旅客需注意賞味期限普遍偏短。

這則貼文引發不少近日曾赴日旅遊網友共鳴，他們指出，近期在日本旅遊時，經常在觀光地或伴手禮店看到類似台灣用語的宣傳標語，像是「夭壽甜」、「俗擱讚」、「好吃到X北」等，引發旅客興趣與親切感。

許多網友紛紛留言笑稱：「店主好聰明，這樣都會是台灣人去買，因為只有台灣人懂啊」、「那天去日本donki聽到裡面的廣播在用中文介紹伴手禮：好吃，爆幹好吃，停不下來的好吃」、「日本：台灣人開始學日文了，我們不能輸要學台語了」、「應該還可以教：走過路過不要錯過」。

