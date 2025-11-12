日本住宅區當街砍人！6旬父遭兒砍死「菜刀插腹」、母受傷送醫
日本福岡縣那珂川市今（12）日上午發生一起當街砍人案。一名43歲男子涉嫌在住宅區的路上持刀刺傷自己的父母，造成其父親死亡、母親受傷送醫。警方以殺人未遂罪名將男子當場逮捕，並擬將指控改為殺人罪展開調查。
根據《日本電視台》等日媒報導，春日警察署表示，當地時間今日上午10時許，有民眾撥打110報案稱，目擊到那珂川市王塚台「有男女倒在路邊」。警方趕到現場後，發現一名男性和一名女性倒臥在地，並當場逮捕居住在附近、職業不詳的43歲嫌疑人野口直希。
遇刺的男女為嫌疑人野口直希的父母，67歲的父親野口三義被發現時腹部仍插著菜刀，被送往醫院搶救後於11時半許被宣告死亡。野口的6旬母親則是背部受傷，但意識清醒，同樣被送醫治療。
據悉，野口直希平時與父母3人同住，事發地點位於其住宅門前的馬路上。他向警方供稱，自己持菜刀刺了被害者。警方認為其家庭內部可能發生了某種糾紛，並計劃將指控從殺人未遂改為殺人罪進一步調查。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：1953
◆法律扶助基金會：02-412-8518
