日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭

日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。





旅日達人在臉書分析，房價變動的關鍵因素之一，是原先旅館的中國旅客比例。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》）

旅日達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，近期社群上不少網友分享，原本已訂好的住宿價格下降，立刻取消重新訂房以享優惠。他分析，造成房價變動的關鍵因素之一，是原先旅館的中國旅客比例。由於中國赴日航班大規模取消，預估直到年底將有超過54萬張機票取消，導致旅館空房增加，自然出現降價現象。不過，如果旅館原本以其他國家旅客為主，房價可能仍維持不變。此外，入住日期也會影響價格：近期短期內的住宿空房多，旅館較可能降價求售；若是明年或更久之後，房價調整意願就不著急。









旅日達人指出上野、銀座、淺草等熱門地區的價格已出現「鬆動」跡象。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》）

東京池袋區為例，12月1日兩人入住三星級旅館，每人每晚僅需約3172至5900日圓（約新台幣636至1182元），被他形容為「價格甜點」。網友回報指出，新宿價格依然偏高，但上野、銀座、淺草等熱門地區的價格已出現「鬆動」跡象。不少人分享自己因價格下降而重新訂房，有人省下3000元至上萬元不等，但也有人表示大阪或特定節日酒店仍未降價，有的甚至略有上漲。









貼文曝光後，引發網友兩極回應。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》）

貼文曝光後，網友紛紛回應，「京都2晚17000降到14000元」、「12/31去名古屋跨年房價原本兩晚訂5800，後來中日關係影響，看到房價變兩晚3800多，立馬取消重訂！有省到」、「橫濱12月初，每晚大概差了1萬日幣…馬上退掉重訂」也有人表示「12月大阪反而有漲價」、「1月要去，目前訂的感覺還沒有差很多」、「有關注明年2月大阪難波，沒感覺到有降價」、「真的，好像沒感受到降價」。





