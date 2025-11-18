日本住宿遭退訂！中國籍老闆抱怨自家人

▲中國官方發布避免赴日旅遊公告，49萬張赴日機票被取消，住宿、旅行團被大量退訂，連在日經營民宿的中國業者也受到影響。示意圖。（圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 中日兩國關係近期降至冰點，中國在14日發布「避免赴日旅行」公告後，已有超過49萬張中國赴日機票被取消，住宿、旅行團也都被大量退訂，衝擊日本觀光業。有在日本大阪經營民宿的中國老闆也嘆說，陸續收到中國客人取消訂房，經營三年從未遇到這種狀況。

據中媒報導，中國外交部、文旅部先後發出「避免赴日旅遊公告」，行業消息人士17日稱，多家中國大型旅行社已暫停銷售赴日旅遊產品，日本部分酒店已開始出現訂單取消情況。多家旅行社表示，接到不少赴日團隊遊的退訂。與此同時，當天日本的航空、旅遊、消費、百貨公司等旅遊業相關股票暴跌。

日本《每日新聞》報導，一名在大阪難波經營民宿的40歲中國老闆，17日就接到兩通退房電話，客人都是說「收到政府避免前往日本旅遊的公告」。這名老闆也相當無奈，「民宿經營3年來從沒遇過這種狀況，雖然他個人無法改變國與國之間的問題，但中日關係向來密切，若情勢持續惡化，各行各業都會受到波及。」

大阪觀光局統計，今年1月至9月有426萬名中國旅客到大阪旅遊，較去年同期增加1.5倍，顯示中客對當地觀光的重要性，如今恐會被這起政治風波影響。

在大阪、神戶經營22家燒肉及壽司店的「あじびるグループ」，58歲代表本岡玲二也坦言，對於中國的赴日勸導令感到擔憂，當地業者才因為大阪世博結束，擔心景氣下滑，沒想到又遇到這次的政治風波。

本岡指出，每年中國春節的預定通常在11、12月開始湧入，2月就是餐廳淡季，因此外國遊客的到來非常重要，「拋開政治因素不談，事實上，任何消費萎縮都是問題」。

交通業者也有受到影響，大阪巴士公司一名66歲董事表示，如果出現任何影響，當然要做出回應，雖然目前中國相關合約尚未遭到取消，但未來仍充滿變數。他同時也是另一間巴士公司的顧問，預計中國暫停旅遊的問題會在接下來的高管會議上被提到，「我們與入境遊客簽訂了很多合同，如果出現取消的情況，將會對公司造成巨大打擊。」

