日本住宿降價了！一票人「取消重訂」 林氏壁提醒一事

日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧指出，最近日本飯店的住宿價格變低了，很多人都取消原本的訂房，用便宜的價格重新下單。林氏壁猜測，到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，所以才會造成這樣的現象。但同時他也提醒，現在日本流感大爆發，有24個都道府縣超過警報的30人，幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行，要前往日本旅遊的民眾，一定要多加小心。

林氏壁在臉書粉絲頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，日本飯店近期降價，他認為可能是取決於旅館，如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，當然可能房價就會有所變動，但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。

另外還要取決於旅客入住的日期，如果是比較接近的日期，有大量空房釋出的話，當然只好降價求售。如果是明年以後，可能就沒有這麼急著調整價錢。

不過若是近期有打算到日本旅遊的民眾，林氏壁提醒一定要注意正在爆發中的流感，他說4週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週21.82，現在已經增加到37.73人的高點了。目前在台灣流感稍降，日本往上升，主要都是同一株A型H3N2。

根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月16日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為14萬5526人，是前一週的1.7倍。每家醫療機構平均通報患者數為37.73人，2025年度第一次超過了30人。

有24個都道府縣超過警報的30人，分別是

宮城縣：80.02人

埼玉縣：70.01人

福島縣：58.54人

岩手縣：55.9人

神奈川縣：55.12人

秋田縣：54.6人

千葉縣：53.47人

群馬縣：52.16人

栃木縣：49.60人

山形縣：47.05人

東京都：44.75人

北海道：44.01人

茨城縣：43.94人

京都府：41.55人

兵庫縣：40.57人

自9月1日起，截至11月16日，東京都內的學校、醫療院所、社會福利設施等共報告了2516起類流感的群聚案例，這已經超過去年的2364起。目前為止造成了1696件各級學校的停課，去年同期僅有121件，是14倍。這數字也超過去年停課數的1536件。

林氏壁建議近期要前往日本的民眾，旅行前考慮施打流感疫苗（抗體生成需要14天）。考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病。下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊。可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買也可。旅行中勤洗手以防接觸感染、戴口罩以防飛沫感染。



