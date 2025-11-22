日本住宿降價？旅遊達人點名東京3處現降幅

▲日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言後衝擊中日關係，日本東京部分地區住宿房價下降。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言，引發中日兩國關係緊張，中國外交部呼籲公民暫時避免前往日本旅遊，讓旅客紛紛退定行程，連帶讓日本旅遊「變便宜」。日本旅遊達人林氏璧表示，東京上野、銀座和淺草3處，住宿價格價錢鬆動。部分網友表示，自己把住宿退掉重訂後確實有變「省」。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」貼文指出，社群中有看到滿多朋友在討論，發現近期要去日本住的旅館，有些有降價，在可以免費取消的前提下，很開心得用新價錢重訂，但也有朋友說好像沒什麼降價。

林氏璧推測關鍵在旅館本身，如果原本有很多中國旅客會入住的話，年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，因此釋出空房，所以影響房價；反之，旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。

入住的日期也是關鍵。林氏璧說，如果是比較接近的日期，有大量空房釋出的話，當然只好降價求售。如果是明年以後，可能就沒有這麼急著調整價錢。他以用12月1至2日兩人入住，查詢在東京池袋的三星的旅館，每人每晚3,172至5,900yen就可以入住，這個價錢好像有一點甜耶。此外，上野，銀座和淺草好像價錢都有一點鬆動的感覺，但新宿價錢仍貴。

網友分享，「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1,000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」，也有人分享名古屋跨年房價原本兩晚訂5,800元台幣，重訂後變成3,800多元。但也有人表示「名古屋還是一樣貴，沒看到有降價的」，以及12月底仙台住宿「比兩星期訂房時貴了3分之1至4分之1」。

