日本住宿降價？旅遊達人點名東京3處現降幅
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言，引發中日兩國關係緊張，中國外交部呼籲公民暫時避免前往日本旅遊，讓旅客紛紛退定行程，連帶讓日本旅遊「變便宜」。日本旅遊達人林氏璧表示，東京上野、銀座和淺草3處，住宿價格價錢鬆動。部分網友表示，自己把住宿退掉重訂後確實有變「省」。
林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」貼文指出，社群中有看到滿多朋友在討論，發現近期要去日本住的旅館，有些有降價，在可以免費取消的前提下，很開心得用新價錢重訂，但也有朋友說好像沒什麼降價。
林氏璧推測關鍵在旅館本身，如果原本有很多中國旅客會入住的話，年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，因此釋出空房，所以影響房價；反之，旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。
入住的日期也是關鍵。林氏璧說，如果是比較接近的日期，有大量空房釋出的話，當然只好降價求售。如果是明年以後，可能就沒有這麼急著調整價錢。他以用12月1至2日兩人入住，查詢在東京池袋的三星的旅館，每人每晚3,172至5,900yen就可以入住，這個價錢好像有一點甜耶。此外，上野，銀座和淺草好像價錢都有一點鬆動的感覺，但新宿價錢仍貴。
網友分享，「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1,000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」，也有人分享名古屋跨年房價原本兩晚訂5,800元台幣，重訂後變成3,800多元。但也有人表示「名古屋還是一樣貴，沒看到有降價的」，以及12月底仙台住宿「比兩星期訂房時貴了3分之1至4分之1」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高市早苗台灣有事惹議！俄國幫腔「台灣屬中國內政」外交部：霸凌
避免再刺激中國？日本官房長官：「台灣有事」發言今後須更慎重
重申「台灣有事」主張立場一貫！高市早苗：推進日中戰略互惠未變
其他人也在看
中職／黃子鵬5年大約加盟雄鷹 桃猿連3年留不住人上演「全猿逃走中」
黃子鵬在21日正式和台鋼雄鷹簽下合約，以5年6600萬的大約正式加盟，成為雄鷹隊史首位加入的自由球員，這也代表桃猿連續3個賽季都留不住自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
日本住宿降價了！一票人「取消重訂」 林氏壁提醒一事
日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧指出，最近日本飯店的住宿價格變低了，很多人都取消原本的訂房，用便宜的價格重新下單。林氏壁猜測，到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，所以才會造成這樣的現象。但同時他也提醒，現在日本流感大爆發，有24個都道府縣超過警報的30人，幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行，要前往日本旅遊的民眾，一定要多加小心。鏡報 ・ 1 天前
中國禁赴日旅遊！台人驚見「銀杏季人潮銳減」 現在去正是時候
中國大陸禁止赴日旅遊，導致日本知名景點人潮驟減，台灣旅客發現正值銀杏觀賞期的大阪公園觀光客不如往年眾多。品保協會公布春季旅遊團費，因日幣匯率低檔，過年期間售價比去年降約10%，櫻花旺季也降價約5%。航空業者推出機票促銷，飛往沖繩或石垣島單程機票最低只要新台幣777元起，吸引更多旅客把握時機出遊！專家建議避開寒假、過年和連假，將能以更優惠的價格享受旅程。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕
聯邦移民與海關執法局(ICE)紐約行動總監基納洛(Ken Genalo)21日表示，移民執法者的逮捕對象不僅限於「最嚴重...世界日報World Journal ・ 22 小時前
台日友好暴漲！日籍男星：吃爆台灣豬肉
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出多項反制手段，像是呼籲國人不要赴日本旅遊、禁止日本水產進口等措施，引發台灣社會一股挺日熱潮，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
90歲母久臥病 陳雅琳推動「健康餘命」
華視主播陳雅琳從事新聞業32年，相當關心社會議題，時常透過報導揭發利弊。近年，隨著社會高齡化，她積極推動「健康餘命」，希望縮短臨終前的臥床時間，她也坦言，督促她的最大動力跟臥病在床多年的90歲母親有關。中時新聞網 ・ 9 小時前
台灣經濟前景看好！人均所得超日韓 賴清德：馬政府股市僅8000點
即時中心／黃于庭報導台灣經濟前景持續看好！總統賴清德昨（21）日前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福暨致贈匾額「慈雲吐澤」，向鄉親說明國家安全、經濟發展及社福政策等3大施政方向。他也表示，前總統馬英九執政8年，曾稱任內股市要到2萬點，不過實際交棒前總統蔡英文時才8千多點；至於蔡交棒時股市2萬3千多點，目前台灣人均所得已超越日本與韓國。民視 ・ 1 天前
走入白石湖 遇見秋天最幸福的山城風景
天氣逐漸轉涼、微風徐徐，正是踏青好時節！臺北市大地工程處邀請大家走進內湖白石湖社區，展開一場秋季限定的幸福小旅行。不僅能眺望山林與城市景色，沿途還能欣賞全新的白石湖吊橋、古錐埤、同心池、夫妻樹、許願步道與碧山巖等景點，更不用說還有著許多果園位於社區中，每一步都充滿故事與驚喜。這個秋天，就讓白石湖的微風和山景療癒你的心，享受屬於臺北的山城慢旅吧！大地工程處表示，白石湖社區被群山環繞，景緻優美，農村風貌純樸宜人，豐富的風景元素突顯出這裡的獨特性。首先介紹臺北第一座大跨距吊橋-「白石湖吊橋」，以以龍骨造型聞名，自99年啟用以來，白石湖吊橋已成為社區的地標與人氣打卡點，更是串聯周邊農村與步道景點的重要存在! 跨過吊橋後，白石湖的美好才正要開始。古錐埤是當地居民齊心開鑿的蓄水池，象徵著社區的團結與記憶；浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣，每一季都可拍出不同風景；遠方的夫妻樹則相互依偎，守護著這片幸福土地。當然別錯過「許願步道」入口處那棵被稱為「許願樹」的巨大烏心石老樹，在這裡輕聲許願，彷彿讓老樹見證，讓山風帶著飛翔而實現。沿途伴隨蟲鳴鳥語、花草香氣，讓人不知不覺放慢腳步、深呼吸，感受白石湖台灣好新聞 ・ 6 小時前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。民視 ・ 6 小時前
今彩539頭獎開出1注！ 獎落「這縣市」
今彩539今（22）日開出10、13、32、33、37，派彩結果出爐，八百萬頭獎開出1注，從新北市永和區得和路349號1樓「招財進寶企業社」開出。貳獎開出173注，每注獎金2萬。11/22台彩獎號：．台視新聞網 ・ 15 小時前
47項藥品退出台灣市場 基層藥師嘆：療效略有差異
47項藥品退出台灣市場 基層藥師嘆：療效略有差異EBC東森新聞 ・ 18 小時前
推升內需效益最高！卓榮泰：鐵道觀光串連「4種經濟」
「2025富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動。卓榮泰說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。中時新聞網 ・ 19 小時前
川普現在就要和平！FT：美特使向烏克蘭與歐洲發最後通牒 幾乎沒得談
美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施加巨大壓力，要求他在總統川普視為「合適」期限的27日感恩節簽署美俄兩國總統特使共同起草「28...聯合新聞網 ・ 23 小時前
金馬62/陳意涵紅毯秀香肩美背！隔空放閃替老公打氣
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。藝人陳意涵以一身墨綠色洋裝亮相，成為紅毯上的焦點。這件洋裝採用一字領設計，展現了她的香肩和美背，搭配的綠寶石項鍊更是增添了幾分優雅。陳意涵在頒獎典禮上擔任頒獎嘉賓，將與藝人翁倩玉一起頒發原創電影音樂及原創電影歌曲的獎項。中天新聞網 ・ 17 小時前
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 22 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
疑氣候異常! 苗栗通霄"蒜香藤"三度盛開 遊客搶拍
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗通霄鎮馬家庄的蒜香藤，以往每年只會盛開兩次，今年疑似受到氣候影響，7月份時已經二度開花，近期進入正常花期，蒜香藤大約盛開五成，已經是今年第三度開花，花團錦簇美景，宛如紫色瀑布，吸引不少遊客朝聖。民視 ・ 1 天前
三芝遊客中心耗資1700萬淪「空館」 鄭宇恩籲新北市府結合地方創生
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市三芝遊客中心作為展示李登輝、杜聰明等三芝名人生平的重要場館，原本具有獨特文化魅力，然而耗資千萬元整修中心後，觀光人次卻不升反降，園區淪為閒置的「空館」。新北市議員鄭宇恩對此強烈指出，作為三芝重要觀光門戶，遊客中心不僅浪費公帑，更阻礙地方發展；她於議會質詢時呼籲市府，應主動洽北觀處研議，結合三芝地方創生與青年返鄉...匯流新聞網 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
沐心泉農場黃金楓白雪木花季來了 花季時間、入園門票、交通資訊一次看！
2025沐心泉農場黃金楓白雪木季要來了！每年11月至12月這段期間，沐心泉農場內的黃金楓與白雪木同時綻放，形成黃金楓隧道和遍布白雪的景觀步道，宛如冬季的童話世界，非常夢幻。花季時間會因天氣略有影響，建議提前規劃行程，並留意農場的最新花況資訊。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前