日本作家目睹張文殺人！徒手幫騎士止血 哽咽：我無能為力

19日北捷發生恐怖攻擊事件，日本作家木下黃太協助傷者止血。圖／翻攝照片、X

19日北捷發生恐怖攻擊，兇嫌張文扔煙霧彈、砍人，造成4死11傷。一名日本作家木下黃太19日經過北捷中山站附近時，剛好遇到恐怖攻擊，他透露當下有人遇刺倒地，於是他上前協助止血，但對方仍然血流不止，最後失去意識。

日本作家木下黃太19日在X以及YouTube發布多則貼文及影片，表示「剛剛目睹台北發生的一起恐怖攻擊，我按住一名被刺傷男子的傷口止血，但他卻失去了意識，我當時真是束手無策」。

木下黃太透過影片表示，剛好身處在案發的商場大樓，當下人群為了躲避男子因此跑出大樓，木下黃太也跟著離開，大樓外有兩個人被刺傷，其中一人騎著車遇刺倒地。木下黃太指出，現場瀰漫著煙霧彈的煙霧，但因為只有他在附近，於是他協助倒地的騎士止血。他哽咽表示，只能徒手幫對方止血，但對方仍然血流不止，感到無能為力。

木下黃太坦言，消防車很快就抵達現場，但覺得救護車來得有點慢。從影片中可以看見，他當時站在捷運中山站旁的誠品南西店前，而員警、消防員、急救人員已經抵達現場。事實上，木下黃太曾長年擔任日本電視台「Nippon TV」的社會線記者，目前是一名作家，他曾採訪過奧姆真理教、311大地震等重要新聞，後來他則致力於日本的反核運動。

觀看影片請點→https://reurl.cc/eVpMjW

