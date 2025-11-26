日本作家讚台灣道路「貼心告示牌」 網揭真相：看到最好閃遠一點

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

一名定居台灣的日本作家近日分享在高雄看到的「駕照考驗路線」告示牌，覺得很有人情味，認為提醒民眾禮讓考驗車的做法很貼心。不過，貼文曝光後，台灣網友紛紛解釋背後的涵義，笑說這並不是溫暖提醒，而是勸告「看到記得離遠一點」。

一名定居台灣的日本作家近日分享在高雄看到的「駕照考驗路線」告示牌，覺得很有人情味。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん臉書）

這名日本作家在臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」表示，他在路邊看到「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」的告示牌時感到驚訝，認為這種設計在日本沒有看過，看起來非常貼心。他也提到，若日本旅客在台灣看到類似標語，應該會覺得很感動。不過他隨後補充，理想與現實可能有差距，即使有提醒標語，台灣人也不一定會為新手駕駛手下留情。

這番分享意外引起大量討論，不少網友紛紛留言，笑指他誤會了這塊告示牌的真正目的。網友解釋，「這不是貼心，是提醒你遠離新手駕駛」、「看到教練車就要小心，保持距離才不會被波及」、「這路線是考照專用，大家看到都會多看幾眼，但不是因為感動」、「看見教練車就會自動小心禮讓、保持距離，因為怕被撞到，哈哈哈哈哈」。

