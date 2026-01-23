日本便當品牌感謝粉絲卻翻車成地獄梗？轉發漫畫圖其實「劇情超黑暗」

日本連鎖便當品牌「ほっかほっか亭」感謝粉絲卻造成炎上？事件起因於官方帳號在前日引用一名網友的貼文，由於文內表示：「爸爸幫我買了ほっかほっか亭的燒肉便當」，官方隨即以感謝支持的語氣轉發，沒想到其中所附的圖片實際上出自漫畫《狂四郎2030》中極具爭議性的「毒氣訓練」場景，讓這則轉發瞬間變地獄梗。

以為是溫馨吃飯畫面實際上相當黑暗的一幕（圖源：狂四郎2030）

《狂四郎2030》這幕「毒氣訓練」場景描繪的是近未來反烏托邦社會中，孩童被當成消耗品對待的殘酷現實，劇中將大量孩童關在密閉空間內釋放毒氣，逼迫他們在痛苦、缺氧與恐懼中進食與活動，以篩選「能活下來的人」。畫面中孩子滿頭大汗、含淚進食，以「吃飯」這種本該溫馨的日常行為，強烈對比極端暴力與制度性冷血，是《狂四郎2030》最具衝擊力、也最具精神創傷性的代表場景之一。

而也由於該畫面的殘酷、黑暗且帶有強烈衝擊性的情節，與日常便當、親情分享的情境形成巨大反差，導致官方貼文瞬間被網友解讀為「地獄梗」與不當玩笑，迅速在社群上炎上，不少網友批評官方帳號缺乏基本查證與內容判斷，質疑企業公關操作過於草率，對原作背景與受眾感受缺乏尊重。

事件延燒後，ほっかほっか亭總公司於官方管道發布正式道歉聲明，承認在引用該貼文時，未充分理解所附圖片為漫畫作品的一個特定場景，也未掌握其背景與意涵，屬於官方帳號在內容審核上的疏失。聲明中表示，該引用貼文已第一時間刪除，並對因此感到不快的用戶、以及漫畫作品相關人士致上歉意。

官方也在聲明中說明，本次事件為內部工作人員的判斷失誤所致，未來將全面檢討社群平台的發文與審核流程，加強對內容背景的確認與內部教育，以避免類似情況再次發生。