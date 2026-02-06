日本保守大勝在望：高市早苗的「266席辭職」豪賭過關

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

■ 高市早苗押上首相位子的政治賭注

日本眾議院大選前，高市早苗主動宣示：如果自民黨與維新聯盟在這次選舉中拿不到下議院過半席次，她將負起政治責任、辭去首相職務。這不是事後檢討式的曖昧說法，而是把「是否延續政權」清楚綁在選民手上的一張選票。

民調來源來自日本學者小笠原欣幸。

原本外界多半預期，自民黨在連年醜聞與物價壓力下，頂多只是勉強守住多數，高市的宣示更像是「敗選下台」的預告。如今終盤民調卻顯示，自民與維新不僅不愁過半，反而朝向三百席以上、甚至逼近三分之二修憲門檻，原先設下的「紅線」幾乎不可能被觸發，反而強化了高市早苗敢賭、敢負責的領袖形象。

■ 五大報終盤民調：保守集中、在野潰縮

從五大報整理出的選情來看，自民・維新聯盟合計有望跨越三百席，中道改革聯合被普遍預期將面臨「席次腰斬」甚至「大幅減少」，原本寄望於政黨輪替與權力均衡的想像暫時破滅。在野勢力不但無法形成可替代的執政聯盟，反而持續分裂成多個中小政黨，只能在區區數十席之間內耗。

這種結構性失衡，使得選民在「討厭自民」與「害怕失序」之間，只能再度選擇把權力集中交給能掌舵的保守聯盟。原本高市孤注一擲開出的「未達266席就下台」場景，如今幾乎成為一種政治宣示的加分，而不是失敗風險。

■ 日本民意的轉向：從懲罰執政到務實保守

如果把時間拉長來看，這次選舉其實是對過去幾年「懲罰票」的修正。地方選舉與東京都選戰曾讓自民黨吃足苦頭，許多人相信中央政權遲早會被同樣的浪潮吞沒。但在俄烏戰爭、台海緊張、中朝軍事挑釁與全球通膨的壓力下，日本社會的情緒逐漸從「教訓自民」轉向「不要讓局勢更不穩」。

在野陣營對歷史、醜聞與貧富差距的批判沒有說服力地轉化為可行的安保與經濟路線，中間選民於是用腳投票，回到「雖不滿意，但還是要有人負責」的務實保守選擇。高市早苗選擇把辭職承諾說死，反而在這種焦慮氛圍裡強化了「願意為結果承擔」的印象。

■ 修憲、防衛與對中關係的升溫風險

一旦自民與維新接近或掌握三分之二席次，日本在修憲與防衛政策上的推進空間將大幅擴張。兩黨長期主張明文化自衛隊地位、提高國防預算、加強與美國及區域盟友的聯合作戰能力，對中國的軍事壓力採取更為主動的姿態。這意味著，中日之間不再只是圍繞歷史問題與經貿摩擦，而是逐步走向「安全與軍事對峙」的結構。

對北京而言，日本將從「被動跟隨美國的同盟國」，轉變為在第一島鏈上更積極的戰略行為者，外交衝突頻率與軍事擦槍走火風險都將同步升高。對日本多數選民來說，這是面對周邊威脅時不願再完全依賴他國保護的直覺反應。日本民眾要的是「能保護自己」的國家，而不再讓歷史記憶單方面決定未來選擇。

■ 台日將從情義相挺到風險共同體

台日民意之間的互信與好感，近年持續維持在極高水位，台灣長年把日本視為最重要、也最親近的民主夥伴之一，日本社會對台灣的情感支持也屢屢在民調中名列前茅。在這樣的基礎上，日本國內政治的「保守集中」與高市早苗的豪賭，其實直接關係到台灣的安全與戰略選擇。

高市早苗以「266席辭職」為賭注，卻在終盤民調中迎來近乎壓倒性的優勢，這提醒台灣：我們所面對的，已不是戰後和平憲法下那個被動、內向的日本，而是一個試圖在風險時代重新拿回主導權的鄰國。

