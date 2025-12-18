日本保守黨議員：中國間諜恐趁「反間諜法」制定前加速活動

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本保守黨眾議員島田洋一18日在眾議院法務委員會表示，首相高市早苗推動制定的「反間諜法」若遲遲無法完成，很可能導致中國間諜趁法案尚未通過前加速活動，他對此感到憂心，要求政府加快立法進度。

《產經新聞》報導，島田也提到中國的「國防動員法」和「國家情報法」。國防動員法規定中國人民在緊急狀況下必須接受軍事動員；國家情報法則不論平時或戰時，都要求中國人民必須配合政府從事情報蒐集工作。

島田表示，日本若要制定防諜法律，必須同時兼顧「嚇阻間諜行動」及「充分保障人權」，將是非常艱鉅的挑戰。他並向法務大臣平口洋詢問法案的推動進度及時間表。

平口回應說，依據自民黨和日本維新會的聯合執政協議，已明訂2026年起將進行情報與反間諜相關的法案討論，並盡快推動立法完成。他強調，目前「強化國家在情報領域的功能」非常重要，法務省與公安調查廳正積極處理這項工作。

但島田批評平口的答覆「拖拖拉拉，讓人感到很不安」，並指出這項防諜法對於在日本的中國人也有正面效果，因為當北京當局提出不合理的要求時，他們即可回應：「日本法律很嚴格，我無法配合」。

另一方面，島田也指出，如果政府一方面對外宣稱要推動制定類似「反間諜法」的法律制度，卻遲遲沒有實際動作，間諜可能會趁法案尚未通過前加速活動。他認為，現在可能已經出現很多趕快趁機去做破壞或進行情蒐的指令，「既然都已經公開宣布了，就應該盡速完成立法，否則後果會很麻煩。」

據報導，島田也向外務副大臣國光文乃詢問，對於中國國防動員法和國家情報法的認知。國光回應說：「這是他國法律，對於具體規定或如何解讀和執行，政府並不適合逐條評論，不過我們會持續密切注意相關動向。」

島田批評國光的回應「非常空洞」，「如果連基本認知都講不清楚，也不願意公開說明，真的會讓人很困擾。」

