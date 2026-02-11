日本停產5年零食台灣還買得到！ 日本網友激動喊：好想立刻去台灣

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

不少民眾出國玩時，都會帶著當地伴手禮回國。近日，一名日本背包客網紅在X上分享，他來台灣旅行時，在便利商店發現一款日本早已停產多年的糖果「Pinky薄荷糖」，讓他驚訝不已，貼文曝光後也引起不少日本網友熱議。

一名日本背包客網紅在X上分享，他來台灣旅行時，在便利商店發現一款日本早已停產多年的糖果「Pinky薄荷糖」，讓他驚訝不（圖／@macadamia6113 X）

日本背包客網紅「米亞只是在旅行」近日在社群平台 X 分享自己逛台灣便利商店糖果區時，意外看到熟悉的Pinky薄荷糖，而且包裝竟仍保留當年經典設計，讓他又驚又喜。「Pinky薄荷糖」這款糖果其實早在2018年便已停產、從日本市場消失，如今卻在台灣原版現身，讓不少日本網友直呼不可思議。

實際上，Pinky 薄荷糖於1997年由日本零食大廠「株式會社湖池屋」推出，曾是不少日本小朋友的共同回憶。後來湖池屋與台灣五洲生醫合資成立子公司，將該產品引進並在台灣生產販售，因此即使日本已停產多年，台灣市場仍能持續買到原版商品。不過，日本也時2020年時，以新版本「Pinky fresh」重新上市，不過仍有許多日本網友非常懷念經典的舊版包裝。

貼文曝光後，迅速引日本網友熱議，貼文瀏覽次數甚至高達97.8萬。不少日本網友留言表示，「咦！？他們還在生產！？」、「我第一眼看到這個的時候，腦海裡就浮現出他的主題曲」、「有一段時間我特别喜歡吃這個，廣告歌也很可爱」、「好想立刻去台灣」、「Pinky給我！」。

