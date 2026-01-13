日本傳奇主播久米宏癌逝 遺孀憶他「喝完最愛汽水」最後舉動催淚

曾主持日本朝日電視台經典新聞節目《NEWS STATION》長達18年半的傳奇主播久米宏（くめ・ひろし），於元旦因肺癌病逝，享壽81歲。久米宏所屬經紀公司「Office Two-One」13日於官網發布訃聞，表示遵照家屬意願，告別式等相關儀式已由親屬低調完成。

久米宏於元旦因肺癌病逝，享壽81歲。（圖／翻攝Office Two-One官網）

久米宏的遺孀麗子透過事務所發表聲明，字裡行間充滿不捨。她表示，久米宏直到生命最後一刻，依然貫徹自己的風格，在一口氣喝完最喜愛的汽水後便踏上旅程，彷彿重現2004年《NEWS STATION》最終回時，他在鏡頭前一飲而盡啤酒的經典畫面。

久米宏大學畢業後隨即進入TBS電視台擔任播報員。後來他也主持音樂節目《The Best Ten》、綜藝節目《剛剛好猜中》，展現強大的舞台魅力。

久米宏所屬經紀公司13日於發布訃聞。（圖／翻攝Office Two-One官網）

他於1985年開始擔任朝日電視台《NEWS STATION》主播，這一主持就是18年半。他以不拘泥傳統的播報方式，讓艱澀的新聞變得淺顯易懂，徹底顛覆日本新聞節目的既有形象，為當時的日本新聞播報風格產生極大影響。

久米宏1996年曾被法國的《新觀察家周刊》選為當時世界上最有影響力的50大名人之一。

