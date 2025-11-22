日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況

有網友發現池袋站西口前的廣場遊客少很多。（圖／翻攝自X／@WpQ4k）

近期中日關係趨於緊張，中國外交部於11月14日對外發布呼籲，建議公民「近期暫勿前往日本」，造成大量機票被取消，與此同時，不少準備旅日的民眾更發現，原本預訂的飯店突然降價了。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧指出，並不是所有住宿都降價，且如果是明年的住宿，價格可能還不會調整。

林氏璧日前在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」撰文道，有媒體報導稱，日本民眾在社群平台分享照片，可以看見東京池袋平日幾乎空無一人的景象，同時在內文寫下「中國人消失了？下午3點，池袋卻空蕩蕩，相當舒適，歡迎大家來玩」。

林氏璧指出，那張照片的拍攝點是東武鐵道池袋站西口，「我是很少逛到池袋西口啦，我比較常去的是池袋東口延伸到太陽城那段路。我想問問大家，西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多，很多人應該擠在東武百貨中。」

林氏璧認為，應該要去觀察觀光客更多的地方更準確，且拍照的時間也很重要，「我看前幾天有人照晚上的淺草說都沒人，淺草本來晚上人就很少好不好！所以我超愛去晚上夜遊淺草寺的。」

此外，林氏璧也提及，這幾天在社群平台看到許多人在討論，有些人重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有降價的情況，於是取消重新訂了更低的價錢，不過也有朋友說其實沒什麼降價。

林氏璧說，這樣的差異取決於那些飯店是否有大量中國旅客入住，近期中國飛日本的航班大規模取消，到年底前至少有54萬機票受影響，導致空房被釋出，當然房價就會有所變動，「但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。」

林氏璧表示，價格變化還要取決於入住的日期，如果是比較接近的日期，有大量空房釋出的話，飯店當然會降價求售，若是明年以後，可能就沒有這麼急著調整價錢。他以12月1至2日兩人入住來查價，查詢東京池袋3星旅館，每人每晚3172至5900日圓（約新台幣635至1182元），價錢確實有點甜，而新宿住宿價格還是很高，上野、銀座和淺草價錢則都有一點鬆動。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「今天（20日）的淺草都是台灣、日本和老外歐美人，中國人講話變小聲，我覺得人沒變少呀」、「西口基本都是日本流浪漢，都是喧嘩吵架鬧事的地方……至於中國人大部分都在北口那邊，從樓梯下到樓梯上都會有發中文傳單、等人、法輪功練功」、「看人潮誰在看西口，要站在中央口或東口看吧」、「目前小幅下跌的原因應該是匯率因素，商務型飯店如果不是浮動機制應該也看不出價差」、「我覺得東京沒有變便宜」、「3月中京都、奈良3晚總共便宜3000台幣」、「有關注明年2月大阪難波，沒感覺到有降價」、「5星飯店重新訂一次價錢更貴了」。

