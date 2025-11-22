日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
近期中日關係趨於緊張，中國外交部於11月14日對外發布呼籲，建議公民「近期暫勿前往日本」，造成大量機票被取消，與此同時，不少準備旅日的民眾更發現，原本預訂的飯店突然降價了。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧指出，並不是所有住宿都降價，且如果是明年的住宿，價格可能還不會調整。
林氏璧日前在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」撰文道，有媒體報導稱，日本民眾在社群平台分享照片，可以看見東京池袋平日幾乎空無一人的景象，同時在內文寫下「中國人消失了？下午3點，池袋卻空蕩蕩，相當舒適，歡迎大家來玩」。
林氏璧指出，那張照片的拍攝點是東武鐵道池袋站西口，「我是很少逛到池袋西口啦，我比較常去的是池袋東口延伸到太陽城那段路。我想問問大家，西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多，很多人應該擠在東武百貨中。」
林氏璧認為，應該要去觀察觀光客更多的地方更準確，且拍照的時間也很重要，「我看前幾天有人照晚上的淺草說都沒人，淺草本來晚上人就很少好不好！所以我超愛去晚上夜遊淺草寺的。」
此外，林氏璧也提及，這幾天在社群平台看到許多人在討論，有些人重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有降價的情況，於是取消重新訂了更低的價錢，不過也有朋友說其實沒什麼降價。
林氏璧說，這樣的差異取決於那些飯店是否有大量中國旅客入住，近期中國飛日本的航班大規模取消，到年底前至少有54萬機票受影響，導致空房被釋出，當然房價就會有所變動，「但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。」
林氏璧表示，價格變化還要取決於入住的日期，如果是比較接近的日期，有大量空房釋出的話，飯店當然會降價求售，若是明年以後，可能就沒有這麼急著調整價錢。他以12月1至2日兩人入住來查價，查詢東京池袋3星旅館，每人每晚3172至5900日圓（約新台幣635至1182元），價錢確實有點甜，而新宿住宿價格還是很高，上野、銀座和淺草價錢則都有一點鬆動。
貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「今天（20日）的淺草都是台灣、日本和老外歐美人，中國人講話變小聲，我覺得人沒變少呀」、「西口基本都是日本流浪漢，都是喧嘩吵架鬧事的地方……至於中國人大部分都在北口那邊，從樓梯下到樓梯上都會有發中文傳單、等人、法輪功練功」、「看人潮誰在看西口，要站在中央口或東口看吧」、「目前小幅下跌的原因應該是匯率因素，商務型飯店如果不是浮動機制應該也看不出價差」、「我覺得東京沒有變便宜」、「3月中京都、奈良3晚總共便宜3000台幣」、「有關注明年2月大阪難波，沒感覺到有降價」、「5星飯店重新訂一次價錢更貴了」。
看更多 CTWANT 文章
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
其他人也在看
郭台銘來了！「白髮」造型亮相 網喊：75歲正常帥
鴻海集團創辦人郭台銘睽違3年再現身鴻海科技日，一頭白灰髮造型引發熱議！相較於去年11月打高爾夫球和12月出席活動時仍是一頭黑髮，如今已是滿頭白髮，引起網友討論。郭台銘妻子曾馨瑩表示，不染髮是為了健康考量。醫師指出，年紀、壓力、疾病及營養素缺乏都可能影響頭髮變白，有研究更指出白髮可能是一種防癌機制。不少人為了健康而選擇不染髮，走自然風也是一種自在生活方式。TVBS新聞網 ・ 1 天前
吃鍋空燒「鍋底焦黑」被請進廚房自己刷 高中生發文抱怨反遭網批「活該」
桃園龍潭兩名女高中生日前至某知名連鎖火鍋店用餐，不料兩名學生用完餐後竟任由鍋子乾燒，導致鍋底被燒得焦黑，被店員要求留下將鍋具刷洗乾淨。兩名學生事後相當不滿，在網路發文投訴店家行為，不過網友卻一面倒力挺店家，甚至痛批兩名高中生「活該」。太報 ・ 2 小時前
南台灣生物技術展登場 產官學跨域交流展出
[NOWnews今日新聞]2025南台灣生物技術展今日起一連四天在台南會展中心登場，集結有農業科技主題館、國科會館、生物技術開發中心，以及南部科學園區與陽明交通、成功等多所大學，產官學跨領域展出生技保...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
NPB》堪稱大型合約！日媒曝林安可3年1.2億加盟西武獅
日本職棒琦玉西武獅日前正式官宣網羅前中華職棒統一7-ELEVEn獅好手林安可，並公布其背號為73號，緯來體育台 ・ 3 小時前
金馬62／曾窮到繳不出房租！25歲女星「首次演戲就上馬」險把導演當詐騙
第62屆金馬奬今（22）日隆重登場，稍早公布最佳新人獎由馬士媛《左撇子女孩》抱回，成功擊敗勁敵牧森《進行曲》、劉敬《失明》、張迪文《眾生相》、林怡婷《恨女的逆襲》，成為超強黑馬。馬士媛在後台難掩激動情緒，直呼：「說不太出話來的感覺，很感謝、也很不可思議，滿滿的感謝。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 1 天前
【公告】高雄銀召開2025年第3季法人說明會
日 期：2025年11月21日公司名稱：高雄銀(2836)主 旨：高雄銀召開2025年第3季法人說明會發言人：張榮泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/261.召開法人說明會之日期：114/11/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓)4.法人說明會擇要訊息：2025年第3季法人說明會5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 1 天前
《娛樂世界》張孝全搶帝感言10年前已寫好
【時報-台北電】第62屆金馬獎入圍最佳男主角的許瑞奇、柯煒林、張孝全以及藍葦華21日出席入圍午宴，被問到心情是否緊張，張孝全坦言：「還沒頒獎不會，但一到頒獎前就會想『會不會是我』。」至於得獎感言，已第3度入圍影帝的他笑說，「有稍微準備好，感言10年前入圍時就寫好，只是一直拿不出來。」 柯煒林、許瑞奇分別來自香港與新加坡，兩人都首度叩關影帝寶座，許瑞奇直呼，來參加金馬獎很緊張，因為不知道會發生什麼事，能來就已經是大贏家。被問到要替新加坡爭光？他忍不住說：「很有壓力啊。」至於有沒有想要看到的偶像，他則說：「很想看到金士傑老師。」 柯煒林推薦台南好玩 許瑞奇午宴的前一天才抵台，頻繁來台的柯煒林推薦他可以去台南走走，「我覺得台北沒什麼好玩，台南才好玩」。另外，演活各種父親角色的藍葦華，這次也是首次入圍影帝，他用台語說：「第一次很緊張。」片中全家人幾乎都入圍，他說，「很不容易，整個團隊都很開心」。 4位準影后劉若英、林依晨、方郁婷、高伊玲出席，4人除了要在典禮角逐影后桂冠，也將在紅毯比美，是否有為禮服戰袍瘦身？林依晨透露，她的禮服風格，女兒挺愛的，但不能刻意減肥，因為她還要親餵母乳，需要吃得很健時報資訊 ・ 1 天前
《娛樂世界》金馬獎星光閃 李安西島秀俊頒獎
【時報-台北電】第62屆金馬獎今（22日）將在台北流行音樂中心舉辦，今年未設主持人，由兩度提名女主角的王淨配音，朗誦所有入圍者名單，將時間獻給得獎者及電影人；星光主持人由「紅毯女王」楊千霈第16次擔任，她率領彭千祐、徐鈞浩一同在星光上歡迎電影人。 頒獎嘉賓星光熠熠，除了導演李安，日本影帝西島秀俊，金馬影帝張震，7位影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩及林柏宏、劉冠廷2位男配角，也有許瑋甯、徐若瑄、曾敬驊等。 此屆「終身成就獎」為高齡86歲資深演員陳淑芳，頒獎者為《孤味》中飾演她女兒的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳，母女四人久違的再次於金馬獎上同台，為亮點之一。 嘻哈天團頑童MJ116開場，展現電影人拍片的滿腔熱血；「台語金曲歌后」李竺芯以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典並追思逝世影人；擁有5座金曲獎的戴佩妮首次為電影《地母》打造主題曲〈布秧〉便入圍金馬，她今將演唱；人氣樂團告五人則帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉。(新聞來源：中國時報─報導池宗玲)時報資訊 ・ 1 天前
沐心泉農場黃金楓白雪木花季來了 花季時間、入園門票、交通資訊一次看！
2025沐心泉農場黃金楓白雪木季要來了！每年11月至12月這段期間，沐心泉農場內的黃金楓與白雪木同時綻放，形成黃金楓隧道和遍布白雪的景觀步道，宛如冬季的童話世界，非常夢幻。花季時間會因天氣略有影響，建議提前規劃行程，並留意農場的最新花況資訊。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
林安可加盟西武獅 年薪估1.5億日圓
西武獅隊22日正式公告與統一獅明星野手林安可簽下球員合約，背號改披73號。根據日本媒體報導，林安可與西武獅簽訂的是2年合約加上第3年球團選擇權的協議，包含入札金在內，總額推估高達400萬美元（約1.2億台幣）。中天新聞網 ・ 2 小時前
金馬獎／李國煌：小學6年級看妳演戲 楊貴媚當場變臉
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。楊貴媚和李國煌負責頒發「最佳美術設計」和「最佳造型設計」兩項大獎，楊貴媚一個人從後台走出來，李國煌坐在一旁的椅子上，李國煌說表示自己看楊貴媚的第一部電影是《愛情萬歲》，「那一年我小學六年級！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
《娛樂世界》Energy停工照送暖 合體挺公益
【時報-台北電】Energy、丁噹、白安、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治將推出重新演繹五月天的經典奇幻歌曲〈聖誕夜驚魂〉公益耶誕單曲，MV中還藏了彩蛋，五月天怪獸、阿信驚喜現身，送給粉絲耶誕驚喜，也陪大家過耶誕佳節。 Energy成員書偉、坤達上月捲入閃兵案，引起熱議，Energy也宣布至明年6月30日全面暫停團體活動，目前僅剩公益活動及明年1月10、11日的2場小巨蛋演唱會如期。事實上Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治平常都各自忙碌，難得有時間碰面，為了〈聖誕夜驚魂〉公益耶誕單曲，全員早在9月就已經抽空籌備錄製及拍攝MV了。 談到耶誕節將怎麼度過，鼓鼓甜蜜說：「跟太太過。」熱愛創作的蕭秉治表示，「和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過」，白安則因為工作在身，將和經紀人一起過，丁噹接著回說：「我沒工作的話，就一個人過。」Toro索性對著丁噹說：「聽起來我也有空，所以我們可以一起找白安和經紀人。」(新聞來源：中國時報─報導許雅淳)時報資訊 ・ 23 小時前
北市行人優先區彩色鋪面 交通局：提醒駕駛減速
台北市的行人優先區跟交通友善區，透過各種鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人、並且減速。不過有議員指出，北市各種標線已經有7種顏色，道路像小畫家顏色繽紛，讓人搞不清楚。北市交通局表示，不同顏色的路口鋪面，會持續加強宣導。公視新聞網 ・ 17 小時前
《娛樂世界》TWICE出道10年 子瑜返鄉今開唱
【時報-台北電】韓國人氣女團TWICE出道10年首度來台，將於22、23日在高雄世運主場館開唱，團員們21日下午陸續抵達小港國際機場，台灣籍成員子瑜首次在家鄉開唱，由於行程安排，她獨自從日本東京搭機，相較其他團員晚約1個多小時抵達高雄，近千名粉絲早早就擠爆接機大廳，向偶像展現台灣的熱情，粉絲也很欣慰子瑜走了10年的路，終於帶著成員一起回來了。 TWICE演唱會吸引大批海內外歌迷湧入高雄，許多熱情粉絲20日下班後，立刻從中北部趕往高雄小港機場，在機場外守整夜，因為機場深夜關門清場，粉絲索性在門口席地而坐，等到昨日一早再進接機大廳，就是為了搶到「接機第一排」，在最佳位置迎接偶像到來。 來自嘉義的小佩自製應援小物分送給其他歌迷，她說自己從TWICE出道前就開始追隨，「這次高雄看完，台北大巨蛋的票也買好了」。也有粉絲表示，從新加坡、馬來西亞的場次一路追到台灣，接下來還會到泰國繼續支持。 TWICE團員21日下午戴著口罩與墨鏡，在接機大廳現身後一路快步前往搭車，子瑜搭乘的班機也隨後抵達，她在安全人員圍繞下仍不忘與粉絲打招呼。由於兩批人都快速離開機場，讓許多粉絲準備的禮物來不及送上，但他們仍興奮能時報資訊 ・ 23 小時前
胃癌成台日重大死因！醣聯合作日本醫院 進行GNX1021胃癌治療開發
醣聯 (4168)宣布，與日本北海道大學醫院（Hokkaido University Hospital）正式簽署合作研究協議，共同展開次世代抗體藥物複合體（ADC）GNX1021的精準醫療研究。本次合作將作為醣聯2026年啟動日本臨床一期試驗的重要前導里程碑，強化GNX1021在胃癌治療領域的臨床發展潛力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鬼滅之刃奪韓國年度票房第一 韓媒評本土電影不振
（中央社首爾22日綜合外電報導）日本動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇」在韓國成為今年最多人看的電影作品，為首次有日本電影在韓國取得年度票房第一的紀錄。韓媒分析，背後也歸因於韓國電影不振。中央社 ・ 1 天前
不寫「這條」 就拒絕通過! 不許倒退嚕越「紅線」 29國聯合抗議COP30成果文件
[Newtalk新聞] 《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）步入最終關鍵階段，各國在化石燃料逐步淘汰路線圖問題上的分歧，導致大會談判成果檔的敲定陷入僵局。 據英國《衛報》21 日報導，當地時間週五淩晨，巴西主辦方發佈最新談判成果草案《共同體決定》（Mutirão decision），推翻了本週二初稿版本中曾包含的一項備選方案，即擬啟動制定「逐步脫離石化燃料轉型」（transition away from fossil fuels）的潛在路線圖。最新文本不光刪除了與路線圖相關內容，甚至完全沒有提及「石化燃料」一詞。 而就在前一晚，《衛報》獲得的一封致大會主席國巴西的信函顯示，至少有 29 個在氣候峰會上支持逐步淘汰石化燃料的國家，聯名要求必須將路線圖納入談判成果，並威脅稱若最終協議不包含該承諾，將阻止任何協議的達成。 報導稱，這一強硬立場令關鍵談判的緊張局勢顯著升級。作為 COP30 主席國，巴西在起草新文本時正面臨來自多方的巨大壓力：沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國，以及印度等大型石化燃料消費國均要求刪除該潛在決議。 週四（20日），即大會關鍵的倒數第二天議程，部新頭殼 ・ 1 天前
《金融》改善幣別錯配 林昭廷：估要50年
【時報-台北電】壽險業拚轉骨，研擬推動匯率會計制度調整，引起會計學界質疑。國泰人壽執行副總林昭廷21日表示，台灣壽險業形成目前資產負債錯配，有其歷史脈絡，他入行近30年，一直都在解決高利率保單問題，「到現在都還沒解決」，預估要花上50年，才能有所改善。 林昭廷說，之所以形成「美元資產、台幣負債」的幣別錯配結構，主要是1994年起，外商壽險進入市場、競爭加劇，定期壽險逐漸被終身壽險取代，當時市場定存利率高達8％，壽險業者需給保戶至少6％的預定利率，導致高利率保單難以隨時間消化，預估至少要花50年改善。 此情況到了2000年後，因利率長期走低，以台債為主的國內固定收益市場天期偏短、規模有限，無法吸收來自壽險業數十兆的長期資金，要支應保單保證的4％～6％利率，業者只能轉向海外投資長天期美元債券。 於是，壽險公司資產端迅速「美元化」，但負債端仍以新台幣計價，形成全球罕見的結構性幣別錯配。每當匯率出現波動，就會衝擊壽險業經營。 壽險匯率會計制度調整，是否非做不可？林昭廷說，外面的人看壽險公司，獲利很好，即使2019年來，壽險業支出避險成本累計高達1.6兆元，但還是賺了1.3兆元，但實況卻是「虧1時報資訊 ・ 23 小時前
酒駕撞飛散步夫妻釀1死還叫妻頂罪 彰化男遭行車紀錄器搓破判9年6月
彰化去年發生一起酒駕奪命事故！一名黃姓男子酒後駕車，撞上在路邊散步的老夫妻，造成老先生重傷不治、老太太多處受傷，事後非但未停車救人，反而短暫停留僅6秒即加速逃離現場。彰化地方法院以酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處有期徒刑9年6月。黃男不服上訴，主張酒測與行車紀錄器取得程序有瑕疵，但台中高分院審理後認為一審判決無誤，駁回上訴三立新聞網 setn.com ・ 1 天前