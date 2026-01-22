日本債市崩盤後第二天恢復平靜 知名投資人警告這是美債未來危機的「預演」

圖為日圓示意圖。路透社資料照



在週二（20日）下午突然遭遇「爐心熔毀」式大崩盤與大混亂的日本債市，週四（22日）連續第二天恢復平靜，各種天期的日債第二天回漲。分析師指出，日債崩跌讓一些人逢低進場，而目前日債大跌後的高殖利率，也開始吸引投資人增加配置資金到債市。

但是，彭博新聞報導，美國知名投資人警告，日債遭遇的突然崩盤是美國人要張大眼睛仔細看的事件，如果美國財政赤字繼續惡化，有朝一日就可能陷入這種處境。

日本公債市場估計約8、9兆美元，是全球規模最大的政府公債市場之一。美國的公債市場則有如「全球的國債市場」，規模高達30兆美元。兩國同樣都是政府負債累累的財政赤字國家，日本累積的公共債務高達全國經濟規模的2.3倍以上，是全球富裕國家中最高。美國的公共負債也已約是總經濟規模的1.3倍，同樣被視為跨越警戒線。

日債迎來第二天的和平

曾在週二出現史詩級崩盤的40年期日本國債，殖利率在週四下挫5.8個基點（0.58個百分點），殖利率跌回到4%整。另一與40年公債一同大崩盤、同樣是超長期債券的30年期日本公債，殖利率在週四續跌5.2個基點，殖利率落在3.67%。

而更加具有指標性的10年日本公債殖利率週四下跌4.5個基點，殖利率落在2.24%。債市中殖利率下跌等於債券價格上揚，反之殖利率飆漲就表示債券價格暴跌。

逢低買盤與更具吸引力的殖利率

日本債市的回升時間點得益於財務大臣片山皋月呼籲市場保持冷靜。而看如今10年期公債的2.24%殖利率，已經和日本的消費者物價指數年增幅接近，日本投資人要「抗通膨」的話購買公債變成更加可取的選項，僅在過去一年，日本10年期公債殖利率曾經低到1.336%，還趕不上通膨的二分之一。

三菱日聯摩根士丹利證券固定收益策略師藤原一也指出：「超長期（國債）殖利率的大幅回落，反映了在本週初過度拋售後的反彈。」但他也警告：「然而債市波動率依然處於高位，殖利率仍容易暴漲暴跌。」

「特斯拉時刻」差點在日本上演

發生在日本時間週二下午的債市崩盤，幾乎毫無徵兆，突然間看起來好像所有人都在狂賣日本公債。東京的交易員表示，週二的交易時段是近期記憶中最混亂的一次。日本30年期與40年期國債殖利率都曾一度跳升逾25個基點，是去年美國總統川普發動「解放日」關稅震撼全球市場以來最大的波動。

許多人把當時的混亂比喻為2022年英國債券崩盤的「特拉斯時刻」，而日本債券大跌的原因，也和當時英國首相特拉斯當政時大跌的原因一樣，是投資人對高市早苗首相的財政紀律擔憂，突破了一個臨界點。

美國看著日本，要知道在來不及之前整頓好美國財政

知名投資公司Citadel的創辦人格里芬（Ken Griffin）週三（21日）受訪時表示，本週日本國債遭遇的劇烈拋售，美國政客應是一記「明確的警告」，提醒其必須改善美國的財政狀況。

格里芬在達沃斯世界經濟論壇接受彭博電視台採訪時說：「債券義勇軍（Bond Vigilantes）隨時可能現身並讓政府付出代價。日本發生的事情對美國參眾兩院傳達了一個非常重要的訊息：你們必須整頓好我們的財政家務事。」

儘管如此，格里芬指出美國的處境與日本不同，可能暫無立即危險。他表示：「美國擁有龐大財富，可以在一段時間內維持這種水準的赤字支出，但我們拖得愈久才改變方向，未來的後果就會愈嚴酷。」

