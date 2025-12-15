日本僅剩2貓熊將返國 逾半世紀恐首次歸零

日本媒體今天(15日)報導，東京動物園的2隻貓熊將於明年1月返回中國，這可能會是日本半世紀以來首次失去這種深受喜愛的動物。

作為中國「貓熊外交」租借計畫的一部份，自從中國與日本在1972年建交以來，這種獨特的黑白兩色動物就是北京與東京的友誼象徵。

日本目前只剩下2隻貓熊，分別是東京上野(Ueno)動物園的「曉曉」(Xiao Xiao)和「蕾蕾」(Lei Lei)。

然而，根據朝日新聞(Asahi Shimbun)和其他媒體報導，這對貓熊雙胞胎將在明年2月租借到期的前一個月送回中國。

日本經濟新聞(Nikkei)指出，東京都政府(Tokyo Metropolitan Government)一直要求中方讓這種高人氣的哺乳動物留在動物園內，但中國並不同意。

東京都政府拒絕回應法新社的置評要求。

朝日新聞也指出，東京已經另外尋求租借一對新貓熊，但一般認為牠們不太能在「曉曉」和「蕾蕾」返國前到來。

自從日本保守派新首相高市早苗(Sanae Takaichi)暗示，一旦台灣遭到任何攻擊，東京可能會進行軍事干預之後，中日這兩個亞洲最大經濟體的關係迅速惡化。高市首相的言論引發北京怒火。

上野動物園長期以來受惠於貓熊外交，並曾和中國與美國機構合作，成功繁殖了貓熊。

「曉曉」和「蕾蕾」是在2021年由牠們的媽媽「真真」(Shin Shin)所產下。2011年來到日本的「真真」，已在去年返回中國。

由於交配困難、假性懷孕、以及新生幼崽的高死亡率，要在動物園的環境中繁殖貓熊是極其棘手的事。