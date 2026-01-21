日本免稅結帳太慢？台人護照貼1物獲店員大讚

生活中心／杜子心報導



日本一直是台灣人最愛的旅遊國家之一，不只因為距離近、飲食習慣相似，連藥妝店都非常好買，許多人在離開日本前都會去大採購買到免稅。不過在結帳時，許多店員都需要花時間找到本次的上陸許可證，對雙方來說都稍嫌花時間。近期一名台灣旅客就發文分享，他在護照內貼上一張寫著「簽證在這」的指示貼紙，實際使用後，不只成功加快結帳流程，還意外讓多名日本店員露出笑容、頻頻稱讚，貼文曝光後迅速引發熱烈討論。





原PO指出他在護照內貼一張「簽證在這」的指示貼紙，竟讓日本店員大讚。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

原PO在社群媒體《Threads》分享，他在出發日本前曾看到其他網友分享，去日本可以在護照貼一張「簽證在這」的指示貼紙，於是決定親自測試。他表示在日本免稅店結帳時，店員一翻到貼紙，多半會先愣一下，接著笑出來，有些人還會直接念出貼紙內容，甚至拿給身旁同事看。在無印良品，店員還以英文稱讚他「You are so kind」，讓他相當意外。原PO認為，這樣的小小提醒，對旅客來說只是多做一步，卻能讓店員在忙碌又重複的工作中，多一點輕鬆的瞬間。

有網友表示自己護照有很多上陸許可證，在藥妝店結帳時讓店員找很久都覺得不好意思。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

原PO也進一步分享實際操作方式，他建議先將護照翻到有照片的頁面交給店員，等對方往後找入境資料時，就能立刻看到貼紙。他提醒，貼紙最好選用可移除的書籤款式，可事先在護照最後一頁準備不同方向的備用貼紙，等海關貼好上陸許可證後再選擇合適的位置使用。貼文一出，不少網友直呼「真的很需要」、「今年開始照做」，也有人說護照簽證頁太多，連自己都常翻錯，在藥妝店結帳時都會覺得不好意思。





原文出處：日本免稅結帳動作太慢？台網友護照內頁貼「1物」獲店員大讚

