日本入冬最強降雪！東京都心迎初雪 返鄉、返工大亂

日本迎來強烈寒流，各地陸續降下大雪，東京都心也在昨（2日）迎來今年首場初雪。知名觀光景點淺草寺出現雪花紛飛的美麗景象，畫面相當迷人。不過，暴雪也帶來衝擊，多地道路封閉，新年期間前往神社參拜的民眾受困，無法順利返家。

東京知名景點淺草寺，晚上7時過後雪花飛舞，為新年夜色增添冬日氛圍。日本主播：「這次初雪比往年平均早1天，但比上一個冬季晚了約2週，東京都心在3日出現降雪，是11年來首見。」

強烈低氣壓南下，日本關東平原地區出現本季以來最強降雪，東京都心也觀測到初雪。畫面轉到京都金閣寺，今冬首度披上白雪，薄雪覆蓋金色殿堂，湖面倒映雪中金閣，景象十分夢幻。然而，大雪也為前往參拜的民眾帶來不便。

NHK主播：「這是上午11點半左右，秩父市三峯神社的情況。昨晚因降雪影響，通往神社的縣道封閉，許多前來參拜的民眾無法離開。」

埼玉縣秩父市一處神社，因周邊道路封閉，約130名參拜民眾無法返家，被迫在神社大廳、房間與食堂過夜。由於正逢新年連假結束的返鄉、返工潮，JR列車與高速巴士等交通運輸也陷入混亂。

記者vs.受困民眾：「（有遇到什麼困難嗎），上廁所很不方便。」

受困民眾：「昨天大概晚上9點左右，我們從下關市出發，一路花了很長時間才終於抵達這裡，真的沒想到會塞成這樣，人生第一次遇到這種狀況。」

在中國，山陽高速公路北行路段一度回堵長達23公里，車陣卡關長達16小時。

NHK主播：「中國地方與北陸地區降下大雪，截至上午11點，新潟縣糸魚川市能生地區積雪達81公分，群馬縣水上町藤原地區也有約76公分。」

氣象廳特別提醒，能登半島地震災區已有受損房屋，恐因積雪過重而出現倒塌危險，呼籲居民務必提高警覺。

