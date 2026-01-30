日本入境預審新制 桃機首日逾千旅客快速通關

桃園機場日本入境預審上路 節省通關時間近千人受益。

觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園機場公司與日本出入國在留管理廳合作，於1月29日正式啟動「臺日機場入境事先確認」作業。首日早上6時45分至下午2時30分，IT236、IT256、BR118、IT714、CI194等五個飛往函館、秋田、仙台、岡山及熊本的航班，共有近千名旅客在候機室完成入境事先確認，大幅縮短抵日後的通關審查時間，提升旅遊便利性。

這項措施自1月29日至2月25日試行，適用於搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空與台灣虎航，赴日本11個地方機場、涵蓋15條航線、122個航班的旅客。對象為以「短期滯在」（如觀光、探親、短期商務等90天以內逗留）為目的，自台灣出發赴日的旅客。

機場公司也因應寒假旅遊高峰，提醒民眾提前到機場，預留充足時間辦理報到及安檢。安檢時應先將水瓶倒空，並將電腦、平板或行動電源等電子用品自行取出，脫掉外套、皮帶等配件，加速流程。同時，防風打火機、防狼噴霧等危安物品嚴禁攜帶，行動電源如有破損或膨脹亦不可登機，應妥善收納，確保旅途順利。(圖/桃機提供)

