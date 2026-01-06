日本內戰東北隊勝 南投有硬仗

台南市巨人盃國際青少棒邀請賽，6日進行16強及8強激戰後，4強正式出爐！兩支日本代表隊在8強內戰，東北隊9比1勝關西；另一組桃園內戰，仁和5比3勝龜山；南投中興8比0強壓台中向上，台中中山以12比2擊敗「地主希望」崇明國中。4強戰中山對仁和，中興將與日本東北爭奪冠軍賽門票，7日4強及冠軍戰在亞太成棒副球場舉行精彩可期。

本次比賽日本代表關西與東北隊都以強攻嚴守著稱，在16強戰，關西擊敗去年國中硬式聯賽冠軍桃園新明，東北勝花蓮光復，8強形成備受矚目的「日本內戰」，2隊在亞太球場狹路相逢，結果連日開轟的關西重砲熄火，東北隊發揮穩定打擊，以9比1擊敗關西晉級4強。

另一場8強賽是桃園內戰，由仁和國中對上龜山國中，在新明國中被日本關西淘汰後，來自桃園的2支傳統勁旅上演同門對決，雙方對彼此的球路、戰術都熟悉，仁和把握攻擊機會，以5比3擊退龜山。

另一場中台灣最強代表爭奪戰，由強韌的南投中興對上戰術靈活的台中向上，結果中興的強攻讓向上的戰術無法施展，以8比0獲勝闖進4強，將於4強賽對上日本東北隊。

8強中唯一「地主希望」台南崇明國中對上台中強權中山國中，在全場台南鄉親加油下，中山國中不懼客場壓力，連續攻勢奏效，以12比2勝崇明，搭上4強列車，將與桃園仁和爭決賽權。

7日的4強賽在亞太成棒副球場舉行，上午9點由日本東北對南投中興，11點台中中山對桃園仁和，前兩場勝隊將在下午1點進行冠軍決戰，敗隊則並列季軍，3場比賽都將在GetWin Sport的YouTube頻道直播。