日本內閣公務車闖紅燈 釀東京港區大車禍1死8傷

日本內閣府一輛公務車，昨（22）日晚間闖紅燈，結果造成連環大車禍，1死8人輕重傷。

日本東京都港區赤坂的「首相官邸」附近，昨（22）日晚間發生一起嚴重連環車禍，內閣公務車疑似闖紅燈，與多輛汽車發生碰撞，造成1人死亡，8人輕重傷的慘劇。（葉柏毅報導）

綜合日本媒體報導，這場連環大車禍，發生在當地時間22日下午6點半，地點位在東京都港區赤坂1丁目的十字路口、特許廳前一帶，當時一輛由內閣府使用的公務車，在行經十字路口時，疑似未遵守號誌規定，直接闖紅燈，隨即撞上多輛轎車，導致事故規模迅速擴大，計程車後座一名32歲男性乘客，不幸身亡，另外還造成8人輕重傷。

據警方調閱監視器畫面，發現內閣府公務車在進入交叉路口時，明顯無視亮起的紅燈，繼續直行，結果先撞上一輛自右側駛來的廂型車，廂型車受到強烈撞擊之後，再推撞在旁邊的計程車，公務車隨後又衝入對向車道，接連與垃圾車等車輛發生擦撞，現場一片混亂。

據瞭解，肇事的公務車，是由一名69歲男性駕駛，這名駕駛是受內閣府委託，負責公務車駕駛業務的公司員工。事故發生時，車輛正處於執行公務狀態，後座兩名50多歲男性，包括駕駛在內等3人，因為雙腳骨折等重傷，住院治療。東京警視廳表示，將對公務車駕駛究責。