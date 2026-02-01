日本內閣大臣報捷：成功從南鳥島6千公尺深的海底開採出稀土泥

日本文部科學大臣松本洋平報捷 圖：翻攝自松本洋平的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本文部科學大臣松本洋平稍早在社群平台Ｘ上推文，宣佈隸屬於其主管部會的海洋地球科學技術廳（JAMSTEC）利用「地球號」科考船，成功從南鳥島6,000公尺深的海底開採出稀土泥。

松本洋平指出，海洋地球科學技術廳計劃3日發布新聞稿，報告細節。

《產經新聞》報導，日本海洋地球科學技術廳理事長大和裕幸今年1月曾經指出，無論從哪個角度來看，從南鳥島等偏遠地區運輸和使用泥漿的成本都比從其他國家購買更高。他解釋了此次試驗的目的：「我們將提供數據，以幫助當局考慮即使成本是現在的10倍，是否也願意開採這些泥漿。」

廣告 廣告

日本內閣府指出，在南鳥島近海專屬經濟區（EEZ）底部，已經累積了可用於工業用途的稀土含量豐富的泥漿。

日本早在2012年，便曾因釣魚台衝突事件遭受到中國以管制稀土出口作為武器攻擊。從那個時候開始，日本便採取回收、開發新技術，以及開闢新的稀土來源，避免遭到中國勒索。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

拒絕中國以稀土勒索 盧比奧將召集20國討論建立戰略聯盟

寶可夢為「靖國神社活動計畫」公開致歉 坦承：不宜舉辦