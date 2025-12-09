日本內閣府剛發防災片就地震！網驚喊：是預言？

國際中心／楊佩怡報導

日本青森縣東方外海昨（8）日晚間發生規模7.5強震，造成當地民眾驚慌，不僅多棟建築物的玻璃被震碎、道路塌陷，甚至還有車輛被掉落物砸中，更有民宅傳出火警、停水，這起強震已造成至少23人受傷，另有2700戶家庭停電。卻沒想到有民眾發現，日本內閣府在8日上午發布防災宣導影片，提醒民眾注意地震災害，沒想到當晚就發生7.5強震；災害發生後，不少日本網友驚呼「神預言？」。





日本青森7.5強震警示提前發布防災影片教民眾地震自救與撤離技巧。（圖／翻攝自YouTube＠內閣府防災）

日本青森縣在8日深夜發生規模7.5的強震，日本氣象廳則預告未來1週內，恐有規模8以上強震，發生機率從過往的0.01%大幅升至1%。值得注意的是，早在地震發生前當天上午，日本內閣府就在YT頻道連續發布2則防災宣導片；影片內容明確鎖定警示日本海溝與千島海溝一帶可能發生的巨大地震。內容涵蓋了地震當下的自助互助行動、震後海嘯的撤離地點與速度，以及在積雪中的避難方法等。

日本防災影片發布當日即發大地震，網友紛紛震驚表示「這是預言嗎？」。（圖／翻攝自YouTube＠內閣府防災）

巧合的是，8日晚間就突然發生大地震，因此災害發生後，不少網友湧入影片留言區驚呼「我從沒想過會在發布當天就發生一件大事…」、「我正看著這個的時候，突然來了一個巨大的…」、「太可怕了，好像他們早就預料到會發生這種事似的…」、「這是預言嗎？」、「現在這算是一種預言嗎？」、「時機也太巧合了吧……是巧合嗎？」。

日本在防災影片中教導民眾，遇到低溫時該如何自救。（圖／翻攝自YouTube＠內閣府防災）









原文出處：日本內閣府才發防災片示警！青森當晚「7.5強震猛搖」…網驚喊：是預言？

