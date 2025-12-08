日本內閣資產榜曝光 「他」最富奪冠、高市僅排第10 差點輸給佳能資遣費

日本政府 5 日公布最新內閣資產，首相高市早苗與 18 位閣員的平均資產為 6,641 萬日圓（約 1,340 萬新台幣）。但這份榜單不只排出「誰最有錢」，更因近期中國佳能工廠豪華資遣方案，引發「大臣資產竟然差點比不過外企補償」的熱議。 圖:翻攝自X帳號@Grandblossom1

[Newtalk新聞] 日本政府 5 日公布最新內閣資產，首相高市早苗與 18 位閣員的平均資產為 6,641 萬日圓（約 1,340 萬新台幣）。但這份榜單不只排出「誰最有錢」，更因近期中國佳能工廠豪華資遣方案，引發「大臣資產竟然差點比不過外企補償」的熱議。

資產最高的小泉進次郎，名下財產全由其妻瀧川克里斯汀持有，包括 7,000 萬日圓政府債券、7,764 萬日圓公債及總額 1.2484 億日圓的其他資產，並持有 700 股東京地鐵股票。

廣告 廣告

外務大臣茂木敏充以 1.9397 億日圓排名第二，主要由 1.7894 億日圓的證券與其他資產構成，另擁有栃木縣足利市的不動產。總務大臣林芳正以 1.5088 億日圓位居第三，其財產包括房地產、存款與股票等。

而首相高市早苗個人資產達 3,206 萬日圓（約 646.7 萬新台幣），排名第十。她申報位於奈良市價值 1,142 萬日圓的土地與建物，以及兩輛汽車，並無持有證券。其夫山本拓則申報位於福井縣鯖江市的 1,064 萬日圓不動產及 1,000 萬日圓定存。在 19 名閣員中，高市的資產甚至只比後段班略高，被網友戲稱「差點被企業 ( 中山佳能 ) 資遣費超越」。

日本政府於 5 日公布首相高市早苗及 18 名內閣成員（含家屬）的資產狀況，最新數據顯示，平均資產為 6,641 萬日圓（約 1,340 萬新台幣），略高於石破茂第二屆內閣的 6,517 萬日圓（約 1,315 萬新台幣）。 圖:翻攝自X帳號@yibingsg

日本內閣資產榜公布的同時間，中國廣東佳能工廠的豪華補償也登上熱搜。佳能中山廠 11 月底宣布停工後提出的方案為 2.5N＋1，沒有薪資上限、沒有工齡 12 年限制，還額外給五個月工資的就業支援金，工齡超 10 年的員工更能領 1.5 萬元獎金。

以中山製造業平均月薪 7,260 元人民幣推算：18 年工齡員工可拿近 40 萬元（約 180 萬台幣）、24 年工齡也能拿 15.8 萬元（約 71 萬台幣），對照日本內閣資產，令人震驚高市早苗一年的資產，居然差點輸給佳能資遣費，甚至高於多位日本內閣成員。完整公示資料顯示，日本內閣成員資產落差明顯，排名末位的松本尚僅申報 550 萬日圓（約 110 萬台幣）。

中國廣東中山火炬開發區的佳能工廠於 11 月 21 日突然宣布停工，消息引發網友關注。僅數日後，11 月 29 日公示的補償方案更引起全網震動，被形容「豪華到讓人沉默」。 圖 : 翻攝自上觀新聞

佳能不僅全額結清供應商貨款，還替員工舉辦「畢業典禮」與送別宴，邀請家屬參加。人事部門更協助整理技能資料、聯繫企業如比亞迪舉辦專場招聘會，甚至由董事長親寫推薦信。

佳能平日員工福利也隨之曝光：3 元食堂餐、免費酒店式宿舍、日語培訓、三甲醫生免費問診、夜班津貼最高 800 元等，使許多中國網友感嘆「這才是把員工當人看」。

佳能補償方案帶來大量對比討論，許多網友直言「羨慕的不是 40 萬，而是員工被尊重的體面」。部分人點出中國勞工處境：如湖南瀏陽某製藥廠要求員工拆過期藥品、拒付補償；廣州海鷗廠搬遷則以異地調動逼退老員工，僅給 80% 最低工資的生活費。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「不要插手台灣」! 日媒曝川普對高市「辛辣言辭」 日方緊急澄清

赴中國旅遊注意！領用「邊境旅遊護照」台灣身分恐遭廢除