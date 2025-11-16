日本全國僅十座！岡山超稀有「油掛大黒天神社」淋油才能祈福！整座神社飄散濃濃麻油香氣
聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油一邊祈福的過程很有趣，整座神社充滿濃郁麻油香氣，可以祈求良縁成就、就職成功、開運、金運、仕事運等…。
別看不起眼的小小神社，畢竟是全日本少見，還是珍貴的很，而且裡面也是金光閃閃這樣。
油掛大黒天神社的由來也很有趣，起因是一位賣油的商人在神社附近不小心跌倒，打翻了油桶，乾脆把僅剩的油灑在了大黑天財神身上並誠心祈願，結果真的心想事成，喜事連連而由此傳開來。
另一個說法是 窮苦賣油的商人因為生意不好，窮到沒錢買食物可以供奉，所以就用自己賣的油淋到大黑天財神 供奉祈福，後來生意反而越來越好，人們也相信是因為淋油給大黑天財神才有的庇佑，因此傳開來到現在這樣。
大黑天其實是一尊財神欸！本人看起來慈祥和藹，小小一尊，旁邊應該都是麻油之類的，因為有濃郁的麻油香氣。
祈福方法
至於如何祈福，傳統作法是將要許的願望唸出來,並念7遍大黑天真言然後一邊將油淋在大黑像，大黑天真言是：『曩ㄋㄚˊ謨ㄇㄛˊ三ㄙㄚˉ滿ㄇㄢˇ多ㄊㄚˉ母ㄅㄨˉ怛ㄉㄚ ˊ喃ㄋㄚˊ，唵ㄨㄥˋ 摩ㄇㄚˊ訶ㄏㄚˉ迦ㄎㄚˉ羅ㄌㄨㄛˊ耶ㄧㄝˉ 娑ㄙㄨㄛˉ婆ㄆㄛˊ訶ㄏㄜˉ』 念誦此咒，可幫助事業成功，得大福報，獲得財富，但感覺好難啊，我們還是邊淋油邊祈福許願就好XD
也是一種『浴佛』儀式。
如果來這裡玩的話，可以連附近景點 建於明治時代的「舊福岡醬油館」一起玩。
油掛大黒天神社
地址：岡山市北區弓之町16-8
電話：+81862257613
時間：09:00–12:30、14:00–17:00｜每週六日公休
官網：Instagram
文章來源：Mika出走美食日誌
