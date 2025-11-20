日本全球最大核電廠將重啟 新潟縣知事最快明天表態

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

日本新潟縣東京電力柏崎刈羽核能發電廠（柏崎刈羽原子力発電所）是否重啟已經進入最關鍵階段。多名相關人士證實，新潟縣知事花角英世已基本確定將表態支持重啟，最快將於明（21）日正式宣布立場，並計畫在12月2日開議的縣議會上諮詢議會意見，以作為確認縣民意向的程序。

柏崎刈羽核能發電廠是否重啟已經進入最關鍵階段。（圖／翻攝自東京電力官網）

若柏崎刈羽重啟成真，這將是2011年福島核災後，東京電力旗下核電機組首次重新運轉，具有高度象徵意義。

根據《NHK》報導，新潟市長中原八一和花角知事會談後，希望知事在做完民意交換及確認完各市町村長意見後再做出最終決定。對此，花角知事也回應「我會充分考慮後再做決定。」

本次提案將恢復柏崎刈羽核能發電廠的6號機組，東京電力也承諾未來會提出1、2號機組廢爐的相關方案，也承諾未來10年會提供接近1000億日圓的資金補助。

