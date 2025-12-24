日本全球最大核電廠重啟在即！ 福井普賢反應爐「氚水外洩」

日本新潟縣大批居民走上街頭，抗議全球最大、曾在2011年福島核災重創的核電廠，即將重啟。新潟縣議會21日表態支持「柏崎刈羽核電廠」恢復運轉，沒想到隔天，福井核反應爐傳出氚水外洩意外，讓居民更加擔憂。

日本新潟縣議會在22日通過支持柏崎刈羽核電廠恢復運轉。（圖／達志影像美聯社）

日本新潟縣居民紛紛走上街頭，強烈抗議全球最大的核電廠「柏崎刈羽核電廠」即將重啟營運。該核電廠在2011年福島核災後被迫停機，如今新潟縣議會於21日表決支持其恢復運轉。然而，就在議會做出決定隔天，福井縣敦賀市的普賢反應爐傳出氚水外洩事故，雖然官方聲稱外洩僅限於廠區受控範圍內，但此意外更加深了民眾對核能安全的憂慮。

廣告 廣告

大批新潟縣居民聚集在議會外，手持布條和標語，高聲喊著「核災的記憶別忘了」等口號，表達對重啟核電廠的強烈不滿。一名抗議民眾表示，作為福島核災的受害者，他衷心希望無論在日本還是世界上任何地方，都不要再有人承受核事故所帶來的苦難。新潟縣議會於21日做出了福島核災近15年來一項非常關鍵的決定，同意讓全球最大核電廠柏崎刈羽核電廠恢復營運。這座核電廠位於東京西北方約220公里處，在福島第1核電廠事故後被迫停機，如今卻決定重啟。

令人憂心的是，就在議會決議隔天，福井縣敦賀市的普賢反應爐便傳出意外。日本核能研究開發機構人員表示，23日15點18分左右，工作人員發現從配管被切斷的地方出現漏水情況。當時這座反應爐正處於廢爐拆解階段，3名協力廠商員工在施工時發現有含氚水外洩，量約20毫升，濃度超標。

官方強調，由於作業人員穿著防護裝備，因此沒有受到輻射影響，外洩也僅限於廠區受控範圍內，沒有放射性物質洩漏到控制區外，監測站的讀數也沒有異常，環境與居民並未受到影響。儘管如此，這起事故無疑更加深了新潟縣民眾對核電廠重啟後安全性的擔憂，使得抗議活動更加激烈。民眾擔心一旦柏崎刈羽核電廠重啟後發生類似事故，後果可能遠比這次更為嚴重。

更多 TVBS 報導

菲律賓65萬人上街怒吼！ 抗議防洪工程貪腐弊案

總統掌權逾40年！ 喀麥隆陷暴亂 民眾質疑「操縱選舉」

馬達加斯加軍方改挺Z世代抗爭 總統控「政變」拒下台

暗殺？ 厄瓜多500人開槍．扔石攔車隊 總統諾波亞僥倖逃生

